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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Ватануки?

    Ватануки — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2023 года

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    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против японца Есукэ Ватануки во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 20:30 мск. Ватануки — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ватануки

    Есукэ, по сути, случайно оказался во втором раунде. Ибин Ву, с которым он встречался в первом матче, не смог доиграть из-за теплового удара.

    Китайский теннисист потерял сознание после пятого гейма в первом сете. В тот момент японец проигрывал со счетом 1:4.

    На Уимблдоне Ватануки тоже повезло. Представитель Страны восходящего солнца не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. И после этого он даже прошел один раунд.

    В текущем сезоне Ватануки, занимающий в рейтинге 99-е место, ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд на уровне ATP.

    Оже-Альяссим

    Феликс в последнее время почти не играл из-за проблем с левым коленом.

    После «Ролан Гаррос» он провел лишь один официальный матч. В начале июля канадец рискнул поехать на Уимблдон, но первый же матч показал, что это было неверное решение.

    На британском мэйджоре Оже-Альяссим проиграл американцу Майклу Ммо.

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    Из-за проблем с коленом сезон для Феликса пока что получается абсолютно провальным.

    На турнире в Вашингтоне 12-я ракетка мира попал в посев, благодаря чему стартует сразу со второго круга. И именно поэтому сейчас сложно сказать, удалось ли ему залечить колено.

    Прогноз и ставка

    На Ватануки в этом матче можно поставить за 3.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

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    Когда Феликс в оптимальном состоянии, он спокойно обыгрывает таких соперников, как Ватануки. Но сейчас он, скорее всего, далек от своей лучшей формы. Как минимум надо учитывать, что в последнее время у канадского теннисиста почти не было игровой практики.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.

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    Ватануки — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Ватануки?
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