Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против японца Есукэ Ватануки во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 20:30 мск. Ватануки — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ватануки

Есукэ, по сути, случайно оказался во втором раунде. Ибин Ву, с которым он встречался в первом матче, не смог доиграть из-за теплового удара.

Китайский теннисист потерял сознание после пятого гейма в первом сете. В тот момент японец проигрывал со счетом 1:4.

На Уимблдоне Ватануки тоже повезло. Представитель Страны восходящего солнца не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. И после этого он даже прошел один раунд.

В текущем сезоне Ватануки, занимающий в рейтинге 99-е место, ни разу не выигрывал хотя бы два матча подряд на уровне ATP.

Оже-Альяссим

Феликс в последнее время почти не играл из-за проблем с левым коленом.

После «Ролан Гаррос» он провел лишь один официальный матч. В начале июля канадец рискнул поехать на Уимблдон, но первый же матч показал, что это было неверное решение.

На британском мэйджоре Оже-Альяссим проиграл американцу Майклу Ммо.

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Из-за проблем с коленом сезон для Феликса пока что получается абсолютно провальным.

На турнире в Вашингтоне 12-я ракетка мира попал в посев, благодаря чему стартует сразу со второго круга. И именно поэтому сейчас сложно сказать, удалось ли ему залечить колено.

Прогноз и ставка

На Ватануки в этом матче можно поставить за 3.22, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

Когда Феликс в оптимальном состоянии, он спокойно обыгрывает таких соперников, как Ватануки. Но сейчас он, скорее всего, далек от своей лучшей формы. Как минимум надо учитывать, что в последнее время у канадского теннисиста почти не было игровой практики.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.