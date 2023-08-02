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    Сможет ли Карацев избежать разгрома в матче с Тиафо?

    Карацев — Тиафо. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Тиафо
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 02:00 мск. Карацев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Вашингтон. Мужчины 02 Августа 2023 года

    Карацев

    Аслан начал турнир с победы над новозеландцем Киранпалом Панну — 7:6, 6:1.

    В первом сете пришлось понервничать, соперник в какой-то момент взял гейм на приеме, но во второй партии все стало на свои места — россиянин спокойно дожал игрока из восьмой сотни рейтинга.

    Но, опять-таки, начало матча разочаровало, Карацев слишком много позволял оппоненту, у которого совершенно отсутствует опыт выступлений на таком уровне.

    С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Для Аслана это был первый матч на харде с начала февраля.

    Тиафо

    Тиафо попал в посев, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго круга.

    Для американца это будет первый матч на харде за последние четыре месяца.

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    В середине марте Тиафо дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а перед этим выиграл два матча в Акапулько.

    В прошлом году полуфиналист US Open-2022 вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 3.46, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.31.

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    Два месяца назад Аслан проиграл американцу на «Ролан Гаррос». Россиянин в том матче здорово провел первый сет, но в остальных партиях доминировал соперник.

    Ну а на харде у Карацева минимальные шансы удивить Тиафо. Скорее всего, игра превратится в мастер-класс для Аслана.

    Ставка — победа Тиафо с форой по геймам (-4,0) за 2.05.

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    Карацев — Тиафо: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев избежать разгрома в матче с Тиафо?
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