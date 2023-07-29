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    Зверев тоже не справится с Фисом?

    Фис — Зверев. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гамбурге 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:30 мск. Фис — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 29 Июля 2023 года
    Артур Филс (Франция)
  • Гамбург. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 18:30 Александр Зверев Александр Зверев
  • Германия
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    Фис

    Артур вышел в крупнейший полуфинал в карьере. До этого он доходил до этой стадии только на турнирах категории ATP 250.

    Француз стал автором главной сенсации недели, уверенно обыграв в четвертьфинале Каспера Рууда.

    Фис отдал четвертой ракетке мира всего лишь четыре гейма — 6:0, 6:4.

    Правда, тут надо признать, что норвежец сыграл очень слабо. И, возможно, причина в травме — Рууду явно что-то мешало играть в полную силу.

    Артур пока не отдал ни одного сета на текущем турнире. Перед этим 19-летний теннисист выиграл у Даниэля Галана и Душана Лайовича.

    Зверев

    Зверев тоже уверенно прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

    В четвертьфинале немецкий теннисист одержал победу над Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:4.

    Саша снова здорово действовал на своей подаче и по возможности использовал ошибки французского теннисиста.

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    Очевидно, что с таким теннисом Зверев вполне способен побороться за первый титул в текущем сезоне, который пока что получается для него не самым успешным.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 3.78, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.27.

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    Саше, конечно же, повезло, что его соперником будет молодой француз, а не Рууд, которому он не так давно проиграл в полуфинале «Ролан Гаррос».

    Несмотря на свой талант, Фису будет сложно остановить бывшую вторую ракетку мира. Артур только что обыграл Рууда, но норвежца, похоже, беспокоила травма, и этот момент нельзя не учитывать.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Фис — Зверев: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на теннис. Зверев тоже не справится с Фисом?
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