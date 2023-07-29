Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:30 мск. Фис — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фис

Артур вышел в крупнейший полуфинал в карьере. До этого он доходил до этой стадии только на турнирах категории ATP 250.

Француз стал автором главной сенсации недели, уверенно обыграв в четвертьфинале Каспера Рууда.

Фис отдал четвертой ракетке мира всего лишь четыре гейма — 6:0, 6:4.

Правда, тут надо признать, что норвежец сыграл очень слабо. И, возможно, причина в травме — Рууду явно что-то мешало играть в полную силу.

Артур пока не отдал ни одного сета на текущем турнире. Перед этим 19-летний теннисист выиграл у Даниэля Галана и Душана Лайовича.

Зверев

Зверев тоже уверенно прошел предыдущие раунды, до сих пор не проиграв ни сета.

В четвертьфинале немецкий теннисист одержал победу над Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:4.

Саша снова здорово действовал на своей подаче и по возможности использовал ошибки французского теннисиста.

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Очевидно, что с таким теннисом Зверев вполне способен побороться за первый титул в текущем сезоне, который пока что получается для него не самым успешным.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 3.78, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.27.

Саше, конечно же, повезло, что его соперником будет молодой француз, а не Рууд, которому он не так давно проиграл в полуфинале «Ролан Гаррос».

Несмотря на свой талант, Фису будет сложно остановить бывшую вторую ракетку мира. Артур только что обыграл Рууда, но норвежца, похоже, беспокоила травма, и этот момент нельзя не учитывать.

Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.