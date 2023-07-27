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    У Де Минаура будут проблемы в матче с Коккинакисом?

    Коккинакис — Де Минаур. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Атланте 27 июля 2023 года

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    Алекс Де Минаур
    Австралийцы Танаси Коккинакис и Алекс Де Минаур встретятся во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 02:00 мск. Коккинакис — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 27 Июля 2023 года

    Коккинакис

    Танаси, как и ожидалось, в первом раунде выиграл у Гаэля Монфиса.

    Правда, уверенной эту победу сложно назвать. Австралиец дожал француза только на тай-брейке третьего сета — 1:6, 6:3, 7:6.

    Примечательно, что на тай-брейке Коккинакис проигрывал 0:3, но Монфису не удалось воспользоваться столь комфортным преимуществом.

    На прошлой неделе Танаси не очень удачно провел «челленджер» в канадском Гранби. Во втором круге ему не удалось доиграть матч против Джеймса Троттера. Австралиец снялся при счете 7:6, 2:0 в пользу соперника.

    После поражения от Карена Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» Коккинакис выиграл лишь один из пяти матчей.

    Де Минаур

    Алекс попал в посев, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. Предстоящий матч будет для него первым после Уимблдона.

    На британском мэйджоре австралиец уже во втором раунде проиграл Маттео Берреттини (3:6, 4:6, 4:6).

    Зато перед этим Де Минаур дошел до финала в Лондоне. В решающем матче его остановил Карлос Алькарас (4:6, 4:6).

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    Но сейчас важно не забывать, что Де Минаур — действующий чемпион турнира в Атланте. Проблем с мотивацией у него точно не будет — на этой неделе он постарается защитить титул и 250 очков.

    Прогноз и ставка

    На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 3.68, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.28.

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    Вряд ли Алекс выиграет с разгромным счетом. Последний раз он играл на харде еще четыре месяца назад. Смена покрытия никогда не проходит бесследно.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.17.

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    Коккинакис — Де Минаур: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. У Де Минаура будут проблемы в матче с Коккинакисом?
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