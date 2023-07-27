Коккинакис
Танаси, как и ожидалось, в первом раунде выиграл у Гаэля Монфиса.
Правда, уверенной эту победу сложно назвать. Австралиец дожал француза только на тай-брейке третьего сета — 1:6, 6:3, 7:6.
Примечательно, что на тай-брейке Коккинакис проигрывал 0:3, но Монфису не удалось воспользоваться столь комфортным преимуществом.
На прошлой неделе Танаси не очень удачно провел «челленджер» в канадском Гранби. Во втором круге ему не удалось доиграть матч против Джеймса Троттера. Австралиец снялся при счете 7:6, 2:0 в пользу соперника.
После поражения от Карена Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» Коккинакис выиграл лишь один из пяти матчей.
Де Минаур
Алекс попал в посев, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. Предстоящий матч будет для него первым после Уимблдона.
На британском мэйджоре австралиец уже во втором раунде проиграл Маттео Берреттини (3:6, 4:6, 4:6).
Зато перед этим Де Минаур дошел до финала в Лондоне. В решающем матче его остановил Карлос Алькарас (4:6, 4:6).
Но сейчас важно не забывать, что Де Минаур — действующий чемпион турнира в Атланте. Проблем с мотивацией у него точно не будет — на этой неделе он постарается защитить титул и 250 очков.
Прогноз и ставка
На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 3.68, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 1.28.
Вряд ли Алекс выиграет с разгромным счетом. Последний раз он играл на харде еще четыре месяца назад. Смена покрытия никогда не проходит бесследно.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.17.