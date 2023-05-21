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    Дрейпер разберётся с хозяином кортов?

    Дрейпер — Мюллер. Ставка (к.1.65) и прогноз на матч в Лионе, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Мюллер
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер и француз Александр Мюллер встретятся в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск. Дрейпер — Мюллер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джек Дрейпер

    Дрейпер в прошлом году демонстрировал более, чем достойный результаты по большинству турниров, но в этом сезоне у него пока что дела совсем не клеятся.

    Британец пропустил несколько месяцев из-за повреждения руки, поэтому неудивительно, что его выбило из игровой колеи и сейчас нужно снова входить в игровой ритм.

    После Аделаиды в январе Дрейпер вполне неплохо сыграл на Индиан-Уэллсе, где не смог доиграть матч четвертого круга против будущего победителя турнира в лице Алькараса.

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    В предстоящем поединке против Мюллера расклад сил в пользу юного британца, хотя, как он будет выглядеть после полутора месяцев простоя, никто не знает.

    Александр Мюллер

    Мюллер сам по себе добротный игрок, который предпочитает играть больше на грунте, чем на харде, но в этом сезоне он выступает ниже своих возможностей.

    В этом году он француз добрался до финала турнира в Марракеше, где проиграл в матче за титул испанцу Роберто Карбальесу Баэне.

    В Риме также выступление было более, чем удачным, поскольку Мюллер добрался до второго круга через квалификацию и выиграл три матча подряд.

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    В предстоящей игре против Дрейпера н вполне может побороться за проход во второй круг, н соперник более, чем серьезный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британского теннисиста в этом поединке: победа Дрейпера — 1.65, победа Мюллера — 2.26.

    Прогноз: Мюллер будет играть на своей земле, но Дрейпер сильнее технически и психологически.

    Ставка: П1 за 1.65.

    Альтернативный прогноз: Мюллер вполне может вцепиться в своего соперника и не отпускать до конца третьего сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.

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    Дрейпер — Мюллер: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Дрейпер разберётся с хозяином кортов?
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