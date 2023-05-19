Чешка Линда Носкова сыграет против француженки Диан Парри в четвертьфинале турнира в Париже. Матч пройдет 19 мая, начало — в 12:00 мск. Парри — Носкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парри

У Диан до этой недели не было в текущем сезоне ни одной победы на уровне WTA.

Правда, для француженки это все равно слабое утешение, учитывая статус турнира в Париже — это всего лишь WTA 125.

В первом круге Парри кое-как выиграла у своей соотечественницы Селены Яницижевич — 1:6, 6:2, 6:4.

Во втором матче 20-летняя теннисистка уверенно разобралась с китаянкой Юань Юэ — 6:2, 6:3.

На прошлой неделе Парри дошла до полуфинала на турнире ITF в Загребе. Примечательно, что перед этим она выиграла лишь один из шести матчей на грунте.

Носкова

Линда начала турнир с победы над француженкой Эльзой Жакмо — 6:1, 2:6, 6:4.

Во втором раунде чешская теннисистка выиграла у Кэтрин Себов из Канады — 7:5, 6:2.

На прошлой неделе Носкова прошла один раунд на крупном турнире в Риме. После победы над опытной американкой Шелби Роджерс 18-летняя теннисистка уступила Магде Линетт.

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Главным же успехом Носковой в этом сезоне пока остается сенсационный выход в финал турнира в Аделаиде. Там юная теннисистка обыграла Анастасию Потапову, Дарью Касаткину, Викторию Азаренко и Онс Жабер.

Прогноз и ставка

На Парри в этом матче можно поставить за 3.08, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.35.

В прошлом году Линда выиграл у Диан на турнире в Эстонии — 2:6, 6:3, 6:4. На этот раз чешке, скорее всего, не понадобится третий сет — соперница в последнее время совсем не впечатляет.

Ставка — победа Носковой в двух сетах за 1.92.