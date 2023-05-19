Два француза в лице Ришара Гаске и Юго Эмбера встретятся в полуфинале «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 19 мая, начало — в 17:00 мск. Гаске — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ришар Гаске

Гаске прошёлся по турниру в Бордо более, чем уверенно. Поэтому можно с уверенностью говорить, что данный турнир для него успешен, вне зависимости от того, как завершится полуфинал.

Ришар выдал умопомрачительный первый сет четвертьфинала против шведа Имера, где на тай-брейке было разыграно целых 30 очков.

В общей сложности первая партия длилась почти полтора часа, и после её проигрыша швед просто сдался.

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В игре против более, чем на 10 лет младшего Эмбера Ришару попросту может не хватить физики, если это все затянется максимально надолго.

Юго Эмбер

Эмбер ещё день назад мучился с никому не известным бельгийцем Онклином и едва смог его обыграть, избежав тай-брейка в решающем третьем сете партии.

А в четвертьфинале будучи не фаворитом по коэффициентам практически одной левой расправился с грозным Вавринкой.

Эмбер продолжает подтверждать свою серьезную форму в преддверии домашнего грунтового «мэйджора» под названием «Ролан Гаррос».

В противостоянии с ветераном Гаске молодой француз является фаворитом встречи и обязан побеждать, если не испугается давящего на него авторитета соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Юго в этом поединке: победа Эмбера — 1.51, победа Гаске — 2.50.

Прогноз: Гаске проводит хороший турнир, но в предстоящем поединке Эмбер расправится с ним.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.97.

Альтернативный прогноз: Гаске не собирается наблюдать за тем, как его обыгрывают, поэтому в предстоящем поединке навяжет борьбу.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.