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    Сможет ли Джокович обыграть Норри?

    Джокович — Норри. Прогноз (к. 2.16) и ставки на «Мастерс» в Риме 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Норри
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Джокович — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 16 Мая 2023 года
    Новак Джокович
  • Сербия
    •  Новак Джокович 12:00 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Джокович

    Новак в предыдущем раунде одержал победу над Григором Димитровым — 6:3, 4:6, 6:1.

    До третьего сета, на который болгарину, похоже, не хватило энергии, не было никакой уверенности в том, что Джокович пройдет дальше, но в решающий момент он снова показал свой лучший теннис.

    В первом матче серб одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.

    Пока не очень понятно, удалось ли Джоковичу избавиться от проблем с локтем. Но даже если повреждение больше не беспокоит, на грунте ему всегда не так легко, как на харде или траве.

    Норри

    Кэмерон тем временем пока не отдал ни одного сета на текущем турнире.

    В первом матче британец одержал уверенную победу над французом Александром Мюллером — 6:2, 6:3.

    В следующем матче Норри выиграл у венгра Мартона Фучовича — 6:2, 7:6.

    Перед этим у Кэмерона была серия неудачных турниров. Британец не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и прошел лишь один раунд в Барселоне и Мадриде.

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    С учетом того, как он умеет играть на грунте, это действительно стало сюрпризом. Как известно, в конце февраля Норри взял титул в Рио-де-Жанейро, выиграв в решающем матче у Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.15, победу Норри букмекеры предлагают за 5.30.

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    В прошлом году Новак обыграл Кэмерона в полуфинале Уимблдона. Британцу тогда удалось взять первый сет, но в итоге серб совершил камбэк.

    На грунте Джоковича ждет сложная игра. И вполне вероятно, что ему снова придется дожимать соперника в третьем сете.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.16.

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    Джокович — Норри: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Джокович обыграть Норри?
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