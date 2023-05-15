Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 17:00 мск. Музетти — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Музетти

Лоренцо в предыдущем раунде обыграл Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

Матч против соотечественника получился напряженным, но при этом здесь не было ничего драматичного.

Музетти сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял подачу.

На «Мастерсе» в Мадриде итальянец уже в первом матче проиграл Яннику Ханфманну, который в текущем сезоне здорово выступает на грунте.

Но зато Музетти добрался до четвертьфинала в Монте-Карло и до полуфинала в Барселоне. На Лазурном берегу 21-летний теннисист обыграл Новака Джоковича.

Тиафо

Фрэнсису было не так легко в первом матче. Американец одержал волевую победу над Даниэлем Альтмайером — 3:6, 7:5, 6:3.

Но проблемы Тиафо не удивили, все-таки немец перед этим дошел до четвертьфинала в Мадриде.

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А Фрэнсис в столице Испании прошел лишь один раунд. После победы над Томасом Этчеверри 12-ю ракетку мира остановил Педро Качин.

Но перед этим, в начале апреля, Тиафо выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 1.45, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.76.

Это один из тех случаев, где ставки на исход все-таки лучше не трогать. Американец вполне способен тормознуть итальянца даже на грунте. Музетти пока не так стабилен, чтобы можно было спокойно ставить на его победу.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.97.