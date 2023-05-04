Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против польской теннисистки Иги Свентек в полуфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:30 мск. Свентек — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига легко преодолела предыдущий раунд, разгромив хорватку Петру Мартич.

Увы, в этом матче не было ни малейшей интриги, польская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:0, 6:3.

Примечательно, что Свенек в текущем сезоне повесила уже семь баранок. Она лидер тура по этому показателю.

Игра восьмой раз добралась до полуфинала на турнире WTA 1000. Если что, в пяти случаях она брала титул.

Как ни странно, пока что самым сложным на этом турнире для Свентек стал матч против россиянки Екатерины Александровой (6:4, 6:7, 6:3).

Кудерметова

Вероника тем временем впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.

В четвертьфинале Кудерметова одержала победу над Джессикой Пегулой — 6:4, 0:6, 6:4.

Примечательно, что перед матчем с американкой она провела на корте в общей сложности больше восьми часов, но все равно нашла в себе силы, чтобы показать класный теннис в игре против третьей ракетки мира.

Все прогнозы на теннис

Перед турниром в Мадриде у Кудерметовой была серия поражений из четырех поражений, которая началась в Индиан-Уэллсе. После этого россиянка не выиграла ни одного матча в Майами, Чарльстоне и Штутгарте.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Свентек. На Кудерметову в этом матче можно поставить за 9.60.

В середине февраля Вероника проиграла Иге на турнире в Дохе со счетом 0:6, 1:6. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.

После ряда изнурительных матчей Кудерметовой банально не хватит сил на встречу с первой ракеткой мира.

Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.19.