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    Свентек не отдаст Кудерметовой ни одного гейма?

    Свентек — Кудерметова. Прогноз (к. 2.19) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против польской теннисистки Иги Свентек в полуфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:30 мск. Свентек — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 04 Мая 2023 года

    Свентек

    Ига легко преодолела предыдущий раунд, разгромив хорватку Петру Мартич.

    Увы, в этом матче не было ни малейшей интриги, польская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:0, 6:3.

    Примечательно, что Свенек в текущем сезоне повесила уже семь баранок. Она лидер тура по этому показателю.

    Игра восьмой раз добралась до полуфинала на турнире WTA 1000. Если что, в пяти случаях она брала титул.

    Как ни странно, пока что самым сложным на этом турнире для Свентек стал матч против россиянки Екатерины Александровой (6:4, 6:7, 6:3).

    Кудерметова

    Вероника тем временем впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.

    В четвертьфинале Кудерметова одержала победу над Джессикой Пегулой — 6:4, 0:6, 6:4.

    Примечательно, что перед матчем с американкой она провела на корте в общей сложности больше восьми часов, но все равно нашла в себе силы, чтобы показать класный теннис в игре против третьей ракетки мира.

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    Перед турниром в Мадриде у Кудерметовой была серия поражений из четырех поражений, которая началась в Индиан-Уэллсе. После этого россиянка не выиграла ни одного матча в Майами, Чарльстоне и Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Свентек. На Кудерметову в этом матче можно поставить за 9.60.

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    В середине февраля Вероника проиграла Иге на турнире в Дохе со счетом 0:6, 1:6. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.

    После ряда изнурительных матчей Кудерметовой банально не хватит сил на встречу с первой ракеткой мира.

    Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.19.

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    Свентек — Кудерметова: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Свентек не отдаст Кудерметовой ни одного гейма?
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