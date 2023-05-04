Свентек
Ига легко преодолела предыдущий раунд, разгромив хорватку Петру Мартич.
Увы, в этом матче не было ни малейшей интриги, польская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма — 6:0, 6:3.
Примечательно, что Свенек в текущем сезоне повесила уже семь баранок. Она лидер тура по этому показателю.
Игра восьмой раз добралась до полуфинала на турнире WTA 1000. Если что, в пяти случаях она брала титул.
Как ни странно, пока что самым сложным на этом турнире для Свентек стал матч против россиянки Екатерины Александровой (6:4, 6:7, 6:3).
Кудерметова
Вероника тем временем впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.
В четвертьфинале Кудерметова одержала победу над Джессикой Пегулой — 6:4, 0:6, 6:4.
Примечательно, что перед матчем с американкой она провела на корте в общей сложности больше восьми часов, но все равно нашла в себе силы, чтобы показать класный теннис в игре против третьей ракетки мира.
Перед турниром в Мадриде у Кудерметовой была серия поражений из четырех поражений, которая началась в Индиан-Уэллсе. После этого россиянка не выиграла ни одного матча в Майами, Чарльстоне и Штутгарте.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе Свентек. На Кудерметову в этом матче можно поставить за 9.60.
В середине февраля Вероника проиграла Иге на турнире в Дохе со счетом 0:6, 1:6. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящем матче.
После ряда изнурительных матчей Кудерметовой банально не хватит сил на встречу с первой ракеткой мира.
Ставка — победа Свентек с форой по геймам (-7,0) за 2.19.