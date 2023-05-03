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    Хватит ли Кудерметовой сил на матч с Пегулой?

    Пегула — Кудерметова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Мадриде 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Американка Джессика Пегула сыграет против Вероники Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 14:00 мск. Пегула — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 03 Мая 2023 года

    Пегула

    Джессика второй год подряд дошла в Мадриде до четвертьфинала. В прошлом сезоне американка проиграла в финале Онс Жабер.

    Текущий турнир Пегула начала с победы над польской теннисисткой Магдаленой Фрех — 7:6, 6:3.

    В следующем матче третья ракетка мира выиграла у чешки Мари Боузковой — 6:4, 7:6.

    А в четвертом раунде Пегула остановила итальянку Мартину Тревизан — 6:3, 2:6, 6:3. Простых матчей в испанской столице у нее пока не было.

    В этом году Джессика выиграла меньше трех матчей только на одном турнире.

    Кудерметова

    Вероника наконец-то прервала неудачную серию турниров. Правда, предыдущие матчи в Мадриде стали для нее настоящим испытанием.

    В четвертом раунде Кудерметова выиграла на решающем тай-брейке у Дарьи Касаткиной — 7:5, 1:6, 7:6. В третьем сете она отыграла два матчбола.

    Перед этим россиянка одержала победы над Нурией Парризас-Диас и Анастасией Потаповой.

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    В трех матчах Вероника провела на корте в общей сложности восемь с половиной часов.

    Кудерметова призналась, что после сложнейшего матча с Потаповой выпила два бокала пива, которое «помогло восстановиться».

    Прогноз и ставка

    На Пегулу в этом матче можно поставить за 1.38, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 3.05.

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    Американка действительно здорово играет на грунте, но ей точно не будет легко в предстоящем матче.

    Скорее всего, еще одна игра с участием Кудерметовой получится затяжной.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Пегула — Кудерметова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Кудерметовой сил на матч с Пегулой?
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