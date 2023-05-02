Гречанка Мария Саккари сыграет против румынки Ирины Бегу в четвертьфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 21:00 мск. Саккари — Бегу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария в предыдущем раунде одержала победу над Паулой Бадосой — 6:4, 6:4.

В этом матче теннисистка из Греции не отдала ни одного гейма на своей подаче и сделала по брейку в каждом сете.

Перед этим у Саккари были не самые опасные соперницы — Аранча Рус (6:4, 6:4) и Ребека Машарова (3:6, 6:3, 6:3).

Саккари начала грунтовую часть сезона в Штутгарте, где сразу же проиграла чешке Каролине Плишковой (2:6, 3:6).

Мария впервые в карьере выиграла в Мадриде больше двух матчей.

Бегу

Ирина тем временем третий раз дошла в Мадриде до четвертьфинала. Ранее ей это удавалось в сезонах 2015 и 2016.

На этом турнире румынская теннисистка стартовала с победы над чешкой Каролиной Муховой, после чего она обыграла американку Шелби Роджерс.

В четвертом раунде Бегу остановила Людмилу Самсонову — 6:4, 6:4. Здесь Ирину выручила слабая игра россиянки на подаче.

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В начале апреля Бегу выиграла два матча на грунтовом турнире в Чарльстоне. В третьем круге ее остановила Джессика Пегула (5:7, 6:4, 4:6).

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 1.67, победу Бегу букмекеры предлагают за 2.21.

В прошлом году Мария с трудом обыграла Ирину на харде в Санкт-Петербурге. И все указывает на то, что предстоящий матч тоже будет максимально напряженным.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Вполне вероятно, то теннисисткам не хватит двух сетов.