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    Сможет ли Медведев разгромить Шевченко?

    Шевченко — Медведев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россияне Даниил Медведев и Александр Шевченко встретятся в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шевченко

    На этом турнире Александр впервые в карьере выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP, тем самым подтвердив, что его недавние успехи не были случайностью.

    При этом его победная серия в испанской столице составляет уже четыре матча, учитывая то, что начал он с квалификации.

    В предыдущем раунде Шевченко неожиданно легко выиграл у чеха Иржи Легечки — 6:1, 6:1. Это был, наверное, один из его лучших матчей в карьере.

    В первом круге 22-летний теннисист одержал победу над американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:4, 6:4.

    Медведев

    Даниил тем временем начал турнир с победы над Андреа Вавассори, который в первом круге разобрался с Энди Марреем.

    В отличие от британца, у Медведева не было проблем в матче с итальянским теннисистом — 6:4, 6:3.

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    Россиянин сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял подачу. На первом мяче ему удалось взять 77 процентов очков, а на втором — 71.

    Медведев проводит второй турнир на грунте в этом году. В первой половине апреля он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 5.70, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.14.

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    Шевченко действительно добился существенного прогресса в этом сезоне, но в данном случае все чересчур очевидно — Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. Александр возьмет не больше пяти геймов.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.92.

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    Шевченко — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить Шевченко?
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