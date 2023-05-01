Россияне Даниил Медведев и Александр Шевченко встретятся в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 12:00 мск. Шевченко — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

На этом турнире Александр впервые в карьере выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP, тем самым подтвердив, что его недавние успехи не были случайностью.

При этом его победная серия в испанской столице составляет уже четыре матча, учитывая то, что начал он с квалификации.

В предыдущем раунде Шевченко неожиданно легко выиграл у чеха Иржи Легечки — 6:1, 6:1. Это был, наверное, один из его лучших матчей в карьере.

В первом круге 22-летний теннисист одержал победу над американцем Джеффри Джоном Вольфом — 6:4, 6:4.

Медведев

Даниил тем временем начал турнир с победы над Андреа Вавассори, который в первом круге разобрался с Энди Марреем.

В отличие от британца, у Медведева не было проблем в матче с итальянским теннисистом — 6:4, 6:3.

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Россиянин сделал по брейку в каждой партии и ни разу не потерял подачу. На первом мяче ему удалось взять 77 процентов очков, а на втором — 71.

Медведев проводит второй турнир на грунте в этом году. В первой половине апреля он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 5.70, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.14.

Шевченко действительно добился существенного прогресса в этом сезоне, но в данном случае все чересчур очевидно — Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. Александр возьмет не больше пяти геймов.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,0) за 1.92.