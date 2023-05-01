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    Карацев снова выиграет?

    Де Минаур — Карацев. Прогноз (к. 2.46) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало в 13:30 мск. Де Минаур — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минаур

    Алекс в предыдущем раунде одержал победу над итальянцем Марко Чеккинато — 6:4, 7:6.

    Австралиец прошел дальше, прежде всего, за счет классной игры на своей подаче — сопернику так и не удалось реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

    На турнире в Барселоне Де Минаур разгромил россиянина Александра Шевченко, после чего на отказе Григора Димитрова вышел в четвертьфинал, в котором уступил Стефаносу Циципасу.

    Выход в третий круг пока что остается лучшим результатом Де Минаура на мадридском «Мастерсе».

    Карацев

    Не ожидали? Да, пока не очень понятно, что это — одноразовая акция или возвращение топового Аслана, но на этом турнире он действительно показывает шикарный теннис.

    В предыдущем раунде Карацев разобрался с Ботиком ван де Зандшульпом, которому не так давно проиграл в Мюнхене со счетом 2:6, 0:6.

    На этот раз россиянин удивил нидерландца — 6:2, 7:5.

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    Во второй партии Аслан уступал с брейком и отыграл подачу на сет при счете 4:5. В общем, красивая победа над действительно сильным соперником.

    Карацев впервые с января выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.55, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.46.

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    В принципе, глядя на то, как Аслан провел два предыдущих матча, здесь тоже можно рискнуть. На грунте Де Минаур все-таки не так стабилен, как на харде. При этом несложно заметить, что Карацев наконец-то снова почувствовал уверенность в своих силах.

    Ставка — победа Карацева за 2.46.

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    Де Минаур — Карацев: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Карацев снова выиграет?
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