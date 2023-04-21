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    Плишкова возьмет реванш у Плишковой?

    Швентек — Плишкова. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Штутгарте 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Плишкова
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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 19:30 мск. Швентек — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 21 Апреля 2023 года

    Швентек

    Ига на этой неделе вернулась после небольшого перерыва. В конце прошлого месяца первая ракетка мира травмировала плечо, из-за чего не смогла сыграть на крупном турнире в Майами.

    В четверг Швентек одержала уверенную победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4.

    Польская теннисистка почти идеально провела матч. Единственную серьезную ошибку она допустила во второй партии, когда позволила сопернице сделать брейк. Правда, сразу после этого Швентек взяла гейм на приеме и спокойно подала на матч.

    Ига — действующая чемпионка турнира в Штутгарте.

    Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Швентек проиграла лишь один из 19-ти матчей на грунте.

    Плишкова

    Каролина начала турнир с классной победы над гречанкой Марией Саккари — 6:2, 6:3.

    В этом матче бывшая первая ракетка мира ни разу не потеряла подачу и реализовала четыре брейк-пойнтов.

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    Во втором раунде Плишкова с трудом выиграла у Донны Векич — 6:2, 6:7, 7:6. В решающем сете хорватка не ошибалась вплоть до тай-брейка.

    Плишкова выигрывала турнир в Штутгарте в сезоне-2018.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. На Плишкову в этом матче можно поставить за 8.40.

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    Два года назад Ига выиграла у Каролины в финале турнира в Риме со счетом 6:0, 6:0. Пару месяцев назад у чешки была возможность взять реванш на турнире в Дубае, но в итоге она решила не выходить на корт, снявшись из-за небольшого повреждения.

    Несмотря на то, что Плишкова классно провела два предыдущих матча, в предстоящем она, скорее всего, снова проиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Швентек с форой (-6,5) за 1.97.

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    Швентек — Плишкова: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Плишкова возьмет реванш у Плишковой?
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