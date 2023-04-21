Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 19:30 мск. Швентек — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Ига на этой неделе вернулась после небольшого перерыва. В конце прошлого месяца первая ракетка мира травмировала плечо, из-за чего не смогла сыграть на крупном турнире в Майами.

В четверг Швентек одержала уверенную победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь — 6:1, 6:4.

Польская теннисистка почти идеально провела матч. Единственную серьезную ошибку она допустила во второй партии, когда позволила сопернице сделать брейк. Правда, сразу после этого Швентек взяла гейм на приеме и спокойно подала на матч.

Ига — действующая чемпионка турнира в Штутгарте.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Швентек проиграла лишь один из 19-ти матчей на грунте.

Плишкова

Каролина начала турнир с классной победы над гречанкой Марией Саккари — 6:2, 6:3.

В этом матче бывшая первая ракетка мира ни разу не потеряла подачу и реализовала четыре брейк-пойнтов.

Все прогнозы на теннис

Во втором раунде Плишкова с трудом выиграла у Донны Векич — 6:2, 6:7, 7:6. В решающем сете хорватка не ошибалась вплоть до тай-брейка.

Плишкова выигрывала турнир в Штутгарте в сезоне-2018.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Швентек. На Плишкову в этом матче можно поставить за 8.40.

Два года назад Ига выиграла у Каролины в финале турнира в Риме со счетом 6:0, 6:0. Пару месяцев назад у чешки была возможность взять реванш на турнире в Дубае, но в итоге она решила не выходить на корт, снявшись из-за небольшого повреждения.

Несмотря на то, что Плишкова классно провела два предыдущих матча, в предстоящем она, скорее всего, снова проиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Швентек с форой (-6,5) за 1.97.