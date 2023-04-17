Россиянин Павел Котов сыграет против украинца Алексея Крутых в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. Котов — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде ему удалось обыграть бывшую 17-ю ракетку мира француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 6:3.

Перед этим россиянин одержал волевую победу над итальянцем Маттео Джиганте — 3:6, 7:6, 6:4.

Но пока что главным достижением Котова в этом году остается выход в полуфинал турнира в Марракеше. Здесь он впервые в карьере добрался до стадии 1/2 финала на уровне ATP.

При этом по ходу турнира Павел обыграл довольно серьезных соперников — Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннелла.

Крутых

Алексей тоже попал в основную сетку через квалификацию. В финале отбора украинец выиграл у француза Уго Гренье — 6:4, 6:4.

В начале месяца Крутых не смог пробиться в основу на турнире в португальском Эшториле, сразу же проиграв итальянцу Алессандро Джаннесси.

Все прогнозы на теннис

Грунтовую часть сезона 177-я ракетка мира начал на «челленджере» в Жироне, где смог пройти один раунд.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Крутых взял два титула на грунте. Украинец выиграл «челленджеры» в Праге и Валенсии.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Крутых букмекеры предлагают за 2.43.

Несколько месяцев назад Павел проиграл украинскому теннисисту в квалификации турнира в Дохе. В том матче россиянин легко взял первый сет, но в следующих партиях соперник полностью контролировал ситуацию на корте.

И предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для Котова испытанием. Дело в том, что Крутых играет на грунте гораздо лучше, чем на харде.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.