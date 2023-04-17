Котов
Павел пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде ему удалось обыграть бывшую 17-ю ракетку мира француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 6:3.
Перед этим россиянин одержал волевую победу над итальянцем Маттео Джиганте — 3:6, 7:6, 6:4.
Но пока что главным достижением Котова в этом году остается выход в полуфинал турнира в Марракеше. Здесь он впервые в карьере добрался до стадии 1/2 финала на уровне ATP.
При этом по ходу турнира Павел обыграл довольно серьезных соперников — Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннелла.
Крутых
Алексей тоже попал в основную сетку через квалификацию. В финале отбора украинец выиграл у француза Уго Гренье — 6:4, 6:4.
В начале месяца Крутых не смог пробиться в основу на турнире в португальском Эшториле, сразу же проиграв итальянцу Алессандро Джаннесси.
Грунтовую часть сезона 177-я ракетка мира начал на «челленджере» в Жироне, где смог пройти один раунд.
Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Крутых взял два титула на грунте. Украинец выиграл «челленджеры» в Праге и Валенсии.
Прогноз и ставка
На Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Крутых букмекеры предлагают за 2.43.
Несколько месяцев назад Павел проиграл украинскому теннисисту в квалификации турнира в Дохе. В том матче россиянин легко взял первый сет, но в следующих партиях соперник полностью контролировал ситуацию на корте.
И предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для Котова испытанием. Дело в том, что Крутых играет на грунте гораздо лучше, чем на харде.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.