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    Котов проиграет украинцу Крутых?

    Котов — Крутых. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Барселоне 17 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Крутых
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против украинца Алексея Крутых в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 16:30 мск. Котов — Крутых: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2023 года
    Павел Котов
  • Россия
    •  Павел Котов 16:30 Алексей Крутых (Украина) Алексей Крутых (Украина)
  • Барселона. Мужчины
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    Котов

    Павел пробился в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде ему удалось обыграть бывшую 17-ю ракетку мира француза Бенуа Пэра — 6:2, 2:6, 6:3.

    Перед этим россиянин одержал волевую победу над итальянцем Маттео Джиганте — 3:6, 7:6, 6:4.

    Но пока что главным достижением Котова в этом году остается выход в полуфинал турнира в Марракеше. Здесь он впервые в карьере добрался до стадии 1/2 финала на уровне ATP.

    При этом по ходу турнира Павел обыграл довольно серьезных соперников — Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннелла.

    Крутых

    Алексей тоже попал в основную сетку через квалификацию. В финале отбора украинец выиграл у француза Уго Гренье — 6:4, 6:4.

    В начале месяца Крутых не смог пробиться в основу на турнире в португальском Эшториле, сразу же проиграв итальянцу Алессандро Джаннесси.

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    Грунтовую часть сезона 177-я ракетка мира начал на «челленджере» в Жироне, где смог пройти один раунд.

    Также стоит отметить, что в прошлом сезоне Крутых взял два титула на грунте. Украинец выиграл «челленджеры» в Праге и Валенсии.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Крутых букмекеры предлагают за 2.43.

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    Несколько месяцев назад Павел проиграл украинскому теннисисту в квалификации турнира в Дохе. В том матче россиянин легко взял первый сет, но в следующих партиях соперник полностью контролировал ситуацию на корте.

    И предстоящий матч, скорее всего, тоже станет для Котова испытанием. Дело в том, что Крутых играет на грунте гораздо лучше, чем на харде.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Котов — Крутых: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на теннис. Котов проиграет украинцу Крутых?
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