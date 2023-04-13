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    Циципасу понадобится третий сет в матче с Харри?

    Харри — Циципас. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Харри — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Харри

    Николас начал турнир с классной победы над Борной Чоричем — 6:2, 6:3.

    Этот матч показал, что хорват находится не в лучшей форме, но в первую очередь надо отмечать уверенную игру чилийца.

    Во втором раунде Харри одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 3:6, 7:5, 6:4.

    Харри в текущем сезоне выиграл 12 из 15 матчей на грунте. В начале марта он стал победителем турнира в Сантьяго.

    Циципас

    Стефанос тем временем в первом матче встретился с Бенжаменом Бонзи. Увы, до соперник вынужден был сняться еще по ходу первого сета.

    Француз отказался от продолжения борьбы при счете 4:1 в пользу грека.

    В общем, Циципасу повезло. Вышел, немножко размялся и отправился готовиться к следующему матчу.

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    Таким образом, победная серии Циципаса в Монте-Карло достигла 11 матчей. Стеф выигрывал этот турнир и в прошлом году, и в сезоне-2021.

    Прогноз и ставка

    На Харри в этом матче можно поставить за 3.78, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.27.

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    Чилиец, безусловно, здорово играет на грунте, но до Стефа ему в этом плане все равно далеко.

    Скорее всего, греку хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 за 2.02.

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    Харри — Циципас: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Циципасу понадобится третий сет в матче с Харри?
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