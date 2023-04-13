Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Харри — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Харри

Николас начал турнир с классной победы над Борной Чоричем — 6:2, 6:3.

Этот матч показал, что хорват находится не в лучшей форме, но в первую очередь надо отмечать уверенную игру чилийца.

Во втором раунде Харри одержал волевую победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 3:6, 7:5, 6:4.

Харри в текущем сезоне выиграл 12 из 15 матчей на грунте. В начале марта он стал победителем турнира в Сантьяго.

Циципас

Стефанос тем временем в первом матче встретился с Бенжаменом Бонзи. Увы, до соперник вынужден был сняться еще по ходу первого сета.

Француз отказался от продолжения борьбы при счете 4:1 в пользу грека.

В общем, Циципасу повезло. Вышел, немножко размялся и отправился готовиться к следующему матчу.

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Таким образом, победная серии Циципаса в Монте-Карло достигла 11 матчей. Стеф выигрывал этот турнир и в прошлом году, и в сезоне-2021.

Прогноз и ставка

На Харри в этом матче можно поставить за 3.78, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.27.

Чилиец, безусловно, здорово играет на грунте, но до Стефа ему в этом плане все равно далеко.

Скорее всего, греку хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов меньше 23,5 за 2.02.