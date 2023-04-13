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    Хачанову хватит двух сетов для победы над Рублевым?

    Рублев — Хачанов. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Хачанов
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    Андрей Рублев
    Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов встретятся в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 13:30 мск. Рублев — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Рублев

    Андрей в первом матче одержал волевую победу над Хауме Муньяром — 4:6, 6:2, 6:2.

    Первый сет ушел на адаптацию, но дело не только в этом — испанец действительно играл очень уверенно.

    Во второй партии Рублев вел 5:0, и только после этого сопернику удалось взять гейм. В решающем тоже довольно быстро стало ясно, что до сенсации не дойдет.

    Победа над Муньяром стала для Рублева 250-й на уровне ATP. В этом году он выиграл 14 из 22 матчей.

    Хачанов

    В отличие от Рублева, который стартовал сразу со второго раунда, Карен провел на этой неделе уже два матча.

    В первом российский теннисист разгромил испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:2, 6:2. Соперник, похоже, не ожидал, что он будет играть настолько хорошо.

    А в среду Хачанов остановил белоруса Илью Ивашко — 7:6, 6:2.

    В первом сете действительно было сложно, а во втором Хачанов воспользовался ошибками соперника и взял все геймы на своей подаче.

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    Примечательно, что в двух матчах Хачанов не потерял ни одного гейма на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче нет фаворита. На Рублева можно поставить за 1.87, а на Хачанова — за 1.93.

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    В принципе, с этим можно согласиться. Вот только Карен в последнее время играет чересчур убедительно. Если здесь и ставить на исход, то явно не на Рублева.

    Ставка — победа Хачанова за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Рублев — Хачанов: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанову хватит двух сетов для победы над Рублевым?
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