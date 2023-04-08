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    Касаткина спокойно обыграет Жабер?

    Касаткина — Жабер. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Чарльстоне 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Жабер
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Онс Жабер из Туниса в полуфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 20:00 мск. Касаткина — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Дарья второй раз в сезоне дошла до полуфинала. Еще в январе она добралась до финала в Аделаиде.

    После этого была неприятная серия, но на этой неделе россиянка снова демонстрирует теннис, который хотя бы периодически соответствует ее месту в рейтинге — на данный момент она восьмая.

    В четвертьфинале Касаткина одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:2.

    Во втором сете ей удалось отыграть брейк по счете 3:4. А в решающей партии Дарья сумела взять на приеме сразу три гейма.

    В предыдущих раундах Касаткина уверенно разобралась с американками Мэдисон Бренгл и Бернардой Перой.

    Жабер

    Онс тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе.

    В четвертьфинале Жабер встречалась с Анной Калинской. Россиянка снялась во втором сете при счете 4:1 в пользу соперницы.

    При этом первую партию теннисистка из Туниса забрала со счетом 6:0. Россиянка оказалась не готова к этой игре.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Жабер легко обыграла украинку Лесю Цуренко и американку Каролайн Доулхайд.

    Жабер впервые в этом году выиграла три матча подряд. В начале сезона ее беспокоила травма колена.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.48, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.54.

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    Дарья дважды уступила Онс в прошлом сезоне. И в обоих случаях на грунте — сначала в Штутгарте, а затем — в Риме.

    В матчах с участием Касаткиной, как известно, может произойти все что угодно, но в данном случае мы склоняемся к тому, что россиянка проиграет.

    Ставка — победа Жабер с форой по геймам (-3,5) за 1.97.

    Жабер выиграла четыре предыдущих матча против Касаткиной.

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    Касаткина — Жабер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина спокойно обыграет Жабер?
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