Касаткина
Дарья второй раз в сезоне дошла до полуфинала. Еще в январе она добралась до финала в Аделаиде.
После этого была неприятная серия, но на этой неделе россиянка снова демонстрирует теннис, который хотя бы периодически соответствует ее месту в рейтинге — на данный момент она восьмая.
В четвертьфинале Касаткина одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз — 6:7, 6:4, 6:2.
Во втором сете ей удалось отыграть брейк по счете 3:4. А в решающей партии Дарья сумела взять на приеме сразу три гейма.
В предыдущих раундах Касаткина уверенно разобралась с американками Мэдисон Бренгл и Бернардой Перой.
Жабер
Онс тем временем пока не отдала ни одного сета на этой неделе.
В четвертьфинале Жабер встречалась с Анной Калинской. Россиянка снялась во втором сете при счете 4:1 в пользу соперницы.
При этом первую партию теннисистка из Туниса забрала со счетом 6:0. Россиянка оказалась не готова к этой игре.
Перед этим Жабер легко обыграла украинку Лесю Цуренко и американку Каролайн Доулхайд.
Жабер впервые в этом году выиграла три матча подряд. В начале сезона ее беспокоила травма колена.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 2.48, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.54.
Дарья дважды уступила Онс в прошлом сезоне. И в обоих случаях на грунте — сначала в Штутгарте, а затем — в Риме.
В матчах с участием Касаткиной, как известно, может произойти все что угодно, но в данном случае мы склоняемся к тому, что россиянка проиграет.
Ставка — победа Жабер с форой по геймам (-3,5) за 1.97.
Жабер выиграла четыре предыдущих матча против Касаткиной.