Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 21:30 мск. Киз — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Киз

Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Магдой Линетт — 6:2, 3:6, 6:1.

В этом матче американка допустила лишь одну серьезную ошибку — во втором сете, когда при счете 0:1 отдала гейм на собственной подаче.

Первую партию и решающую Киз провела идеально, у соперницы вообще не было шансов что-либо сделать на приеме.

В начале недели бывшая седьмая ракетка мира спокойно выиграла у американок Эммы Наварро и Хейли Баптист.

Киз выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2021.

Касаткина

Дарья наконец-то смогла относительно спокойно провести первые раунды.

В предыдущем матче российская теннисистка одержала победу над американкой Бернардой Перой — 6:3, 7:6.

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Правда, здесь стоит отметить, что Касаткина все-таки довольно часто ошибалась в геймах на собственной подаче, позволив сопернице реализовать четыре брейк-пойнта. Повезло, что Пера зачастую тоже действовала не лучшим образом, особенно во втором сете.

В первом матче Дарья разгромила американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:2, 6:1.

Прогноз и ставка

На Киз в этом матче можно поставить за 1.68, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.18.

В прошлом году Касаткина проиграла Киз на турнире в Мельбурне, но позже взяла реванш в Сан-Диего.

Правда, общий счет в противостоянии должен смутить поклонников россиянки. Киз выиграла восемь из девяти матчей против Дарьи.

Ставка — победа Киз с форой по геймам (-2,5) за 1.97.