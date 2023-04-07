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    Касаткина проиграет Киз с разгромным счетом?

    Киз — Касаткина. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Чарльстоне 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 21:30 мск. Киз — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Киз

    Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Магдой Линетт — 6:2, 3:6, 6:1.

    В этом матче американка допустила лишь одну серьезную ошибку — во втором сете, когда при счете 0:1 отдала гейм на собственной подаче.

    Первую партию и решающую Киз провела идеально, у соперницы вообще не было шансов что-либо сделать на приеме.

    В начале недели бывшая седьмая ракетка мира спокойно выиграла у американок Эммы Наварро и Хейли Баптист.

    Киз выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2021.

    Касаткина

    Дарья наконец-то смогла относительно спокойно провести первые раунды.

    В предыдущем матче российская теннисистка одержала победу над американкой Бернардой Перой — 6:3, 7:6.

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    Правда, здесь стоит отметить, что Касаткина все-таки довольно часто ошибалась в геймах на собственной подаче, позволив сопернице реализовать четыре брейк-пойнта. Повезло, что Пера зачастую тоже действовала не лучшим образом, особенно во втором сете.

    В первом матче Дарья разгромила американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:2, 6:1.

    Прогноз и ставка

    На Киз в этом матче можно поставить за 1.68, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.18.

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    В прошлом году Касаткина проиграла Киз на турнире в Мельбурне, но позже взяла реванш в Сан-Диего.

    Правда, общий счет в противостоянии должен смутить поклонников россиянки. Киз выиграла восемь из девяти матчей против Дарьи.

    Ставка — победа Киз с форой по геймам (-2,5) за 1.97.

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    Киз — Касаткина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет Киз с разгромным счетом?
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