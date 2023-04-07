Киз
Мэдисон в предыдущем раунде одержала победу над Магдой Линетт — 6:2, 3:6, 6:1.
В этом матче американка допустила лишь одну серьезную ошибку — во втором сете, когда при счете 0:1 отдала гейм на собственной подаче.
Первую партию и решающую Киз провела идеально, у соперницы вообще не было шансов что-либо сделать на приеме.
В начале недели бывшая седьмая ракетка мира спокойно выиграла у американок Эммы Наварро и Хейли Баптист.
Киз выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2021.
Касаткина
Дарья наконец-то смогла относительно спокойно провести первые раунды.
В предыдущем матче российская теннисистка одержала победу над американкой Бернардой Перой — 6:3, 7:6.
Правда, здесь стоит отметить, что Касаткина все-таки довольно часто ошибалась в геймах на собственной подаче, позволив сопернице реализовать четыре брейк-пойнта. Повезло, что Пера зачастую тоже действовала не лучшим образом, особенно во втором сете.
В первом матче Дарья разгромила американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:2, 6:1.
Прогноз и ставка
На Киз в этом матче можно поставить за 1.68, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.18.
В прошлом году Касаткина проиграла Киз на турнире в Мельбурне, но позже взяла реванш в Сан-Диего.
Правда, общий счет в противостоянии должен смутить поклонников россиянки. Киз выиграла восемь из девяти матчей против Дарьи.
Ставка — победа Киз с форой по геймам (-2,5) за 1.97.