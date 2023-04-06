Россиянка Анна Калинская сыграет против белоруски Виктории Азаренко в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Азаренко — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азаренко

Виктория начала турнир с волевой победы над Слоун Стивенс — 3:6, 6:3, 6:2.

Белоруска очень слабо провела первый сет, позволила сопернице сделать три брейка, но начиная со второй партии стала играть заметну лучше.

Правда, американка тоже здорово помогала бывшей первой ракетке мира. Стивенс ужасно провела решающий сет.

В общем, для первого матча на грунте Азаренко сыграла не так уж и плохо, но для борьбы за титул надо прибавлять, это даже не обсуждается.

Калинская

Анна тем временем второй раз в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки.

В первом раунде Калинская в невероятно нервном матче одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой — 7:6, 6:4. Соперница в тот день допускала невероятное количество ошибок на подаче.

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После этого россиянка выиграла у Ализе Корне — 7:6, 4:6, 6:2.

Эта игра (особенно третий сет) подтвердила, что француженка находится не в лучшей форме — поражение от Калинской стало для нее седьмым в восьми последних матчах.

Прогноз ставка

На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.44, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.79.

Анна, похоже, готова как минимум заставить белорусскую теннисистку нервничать. Вполне вероятно, что в предстоящем матче будет третий сет, и далеко не факт, что его итогам в следующий раунд выйдет Азаренко.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.95.