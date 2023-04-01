Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос второй год подряд дошел в Майами до полуфинала. В прошлом году он взял титул, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

На текущем турнире испанец пока не отдал ни одного сета.

В четвертьфинале Алькарас спокойно разобрался с Тейлором Фрицем — 6:4, 6:2. Вопреки прогнозам, американец оказался не готов к противостоянию с первой ракеткой мира.

В обеих партиях Алькарас сразу же взял гейм на подаче соперника, после чего полностью контролировал ситуацию на корте.

В предыдущих матчах 19-летний теннисист выиграл у Факундо Баниса, Душана Лайовича и Томми Пола.

Синнер

Янник тем временем второй раз за три сезона дошел в Майами до полуфинала.

Как и Алькарас, Синнер пока что тоже выигрывал исключительно в двух сетах.

В четвертьфинале итальянец разгромил финна Эмиля Руусувуори — 6:3, 6:1.

Матч против россиянина Андрея Рублева тоже не стал проблемой для 11-й ракетки мира — 6:2, 6:4.

Синнер выиграл восемь из девяти последних матчей.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.37, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.10.

Две недели назад Карлос остановил Янника в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:3. Итальянец здорово играл в первом сете, но во втором откровенно поплыл, устав от невероятно атакующей игры соперника.

И надо признать, что в Майами Алькарас тоже демонстрирует невероятный уровень.

Логично предположить, что испанец снова проиграет итальянца. Но понятно, что до разгрома здесь не дойдет.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-3,5) за 1.87.

К слову, Алькарас в этом году еще ни разу не проигрывал раньше финала.