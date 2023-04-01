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    Алькарас обыграет Синнера и снова выйдет в финал?

    Алькарас — Синнер. Прогноз (к. 1.87) и ставки на «Мастерс» в Майами 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Синнер
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос второй год подряд дошел в Майами до полуфинала. В прошлом году он взял титул, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда.

    На текущем турнире испанец пока не отдал ни одного сета.

    В четвертьфинале Алькарас спокойно разобрался с Тейлором Фрицем — 6:4, 6:2. Вопреки прогнозам, американец оказался не готов к противостоянию с первой ракеткой мира.

    В обеих партиях Алькарас сразу же взял гейм на подаче соперника, после чего полностью контролировал ситуацию на корте.

    В предыдущих матчах 19-летний теннисист выиграл у Факундо Баниса, Душана Лайовича и Томми Пола.

    Синнер

    Янник тем временем второй раз за три сезона дошел в Майами до полуфинала.

    Как и Алькарас, Синнер пока что тоже выигрывал исключительно в двух сетах.

    В четвертьфинале итальянец разгромил финна Эмиля Руусувуори — 6:3, 6:1.

    Матч против россиянина Андрея Рублева тоже не стал проблемой для 11-й ракетки мира — 6:2, 6:4.

    Синнер выиграл восемь из девяти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.37, победу Синнера букмекеры предлагают за 3.10.

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    Две недели назад Карлос остановил Янника в Индиан-Уэллсе — 7:6, 6:3. Итальянец здорово играл в первом сете, но во втором откровенно поплыл, устав от невероятно атакующей игры соперника.

    И надо признать, что в Майами Алькарас тоже демонстрирует невероятный уровень.

    Логично предположить, что испанец снова проиграет итальянца. Но понятно, что до разгрома здесь не дойдет.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-3,5) за 1.87.

    К слову, Алькарас в этом году еще ни разу не проигрывал раньше финала.

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    Алькарас — Синнер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Синнера и снова выйдет в финал?
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