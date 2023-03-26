Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Душана Лайовича в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос начал турнир с разгромной победы над Факундо Банисом — 6:0, 6:2.

Как и ожидалось, эта игра стала всего лишь разминкой для первой ракетки мира.

Примечательно, что во втором сете Алькарас при счете 2:1 позволил сопернику сделать брейк, но это была лишь иллюзия борьбы — сразу после этого испанец взял четыре гейма подряд и спокойно довел матч до победы.

Алькарас провел в этом году проиграл лишь один из 16 матчей. В конце февраля 19-летний теннисист уступил Кэмерону Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро. Дальше была шикарная победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Лайович

Душан тем временем преподнес уже две сенсации.

В первом раунде Лайович тормознул британца Энди Маррея — 6:4, 7:5. Экс-первая ракетка мира явно не ожидал от соперника такого сопротивления.

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А дальше была победа над Максимом Кресси — 6:4, 7:6. Лайовичу удалось взять на приеме два гейма, воспользовавшись тем, что американец на этот раз слабо играл на первой подаче.

Примечательно, что серб выиграл два матча подряд на харде впервые с августа 2021 года.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Алькарас легко выйдет в следующий раунд. На Лайовича в этом матче можно поставить за 15.75.

Лайович действительно удивил в недавних матчах, показав шикарный теннис. Но для испанца он вряд ли станет серьезным препятствием. Карлос остановит серба хотя бы только за счет невероятной игры на приеме.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.02.