Алькарас
Карлос начал турнир с разгромной победы над Факундо Банисом — 6:0, 6:2.
Как и ожидалось, эта игра стала всего лишь разминкой для первой ракетки мира.
Примечательно, что во втором сете Алькарас при счете 2:1 позволил сопернику сделать брейк, но это была лишь иллюзия борьбы — сразу после этого испанец взял четыре гейма подряд и спокойно довел матч до победы.
Алькарас провел в этом году проиграл лишь один из 16 матчей. В конце февраля 19-летний теннисист уступил Кэмерону Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро. Дальше была шикарная победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Лайович
Душан тем временем преподнес уже две сенсации.
В первом раунде Лайович тормознул британца Энди Маррея — 6:4, 7:5. Экс-первая ракетка мира явно не ожидал от соперника такого сопротивления.
А дальше была победа над Максимом Кресси — 6:4, 7:6. Лайовичу удалось взять на приеме два гейма, воспользовавшись тем, что американец на этот раз слабо играл на первой подаче.
Примечательно, что серб выиграл два матча подряд на харде впервые с августа 2021 года.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Алькарас легко выйдет в следующий раунд. На Лайовича в этом матче можно поставить за 15.75.
Лайович действительно удивил в недавних матчах, показав шикарный теннис. Но для испанца он вряд ли станет серьезным препятствием. Карлос остановит серба хотя бы только за счет невероятной игры на приеме.
Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.02.