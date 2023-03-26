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    Алькарас остановит разбушевавшегося Лайовича

    Алькарас — Лайович. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2023 года

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    Алькарас остановит разбушевавшегося Лайовича
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Душана Лайовича в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 26 Марта 2023 года

    Алькарас

    Карлос начал турнир с разгромной победы над Факундо Банисом — 6:0, 6:2.

    Как и ожидалось, эта игра стала всего лишь разминкой для первой ракетки мира.

    Примечательно, что во втором сете Алькарас при счете 2:1 позволил сопернику сделать брейк, но это была лишь иллюзия борьбы — сразу после этого испанец взял четыре гейма подряд и спокойно довел матч до победы.

    Алькарас провел в этом году проиграл лишь один из 16 матчей. В конце февраля 19-летний теннисист уступил Кэмерону Норри в финале турнира в Рио-де-Жанейро. Дальше была шикарная победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Лайович

    Душан тем временем преподнес уже две сенсации.

    В первом раунде Лайович тормознул британца Энди Маррея — 6:4, 7:5. Экс-первая ракетка мира явно не ожидал от соперника такого сопротивления.

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    А дальше была победа над Максимом Кресси — 6:4, 7:6. Лайовичу удалось взять на приеме два гейма, воспользовавшись тем, что американец на этот раз слабо играл на первой подаче.

    Примечательно, что серб выиграл два матча подряд на харде впервые с августа 2021 года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Алькарас легко выйдет в следующий раунд. На Лайовича в этом матче можно поставить за 15.75.

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    Лайович действительно удивил в недавних матчах, показав шикарный теннис. Но для испанца он вряд ли станет серьезным препятствием. Карлос остановит серба хотя бы только за счет невероятной игры на приеме.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.02.

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    Алькарас — Лайович: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас остановит разбушевавшегося Лайовича
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