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    Александрова остановит Бенчич?

    Александрова — Бенчич. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Бенчич
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в третьем круге турнира в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. Александрова — Бенчич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Екатерина в первом матче одержала победу над Тейлор Таунсенд — 6:3, 5:7, 6:4.

    Несмотря на то, что американке удалось взять партию, все равно есть повод сказать, что Александрова показала хороший теннис.

    Россиянка отдала лишь один гейм на собственной подаче. При этом интересно, что соперница реализовала свой единственный брейк-пойнт.

    Но также важно отметить, что в этом году Александрова до сих пор смогла выиграть два матча подряд только на одном турнире.

    Бенчич

    Белинда тем временем начала турнир с яркой победы над Лейлой Фернандес.

    Швейцарская теннисистка отдала финалистке US Open-2021 всего лишь два гейма — 6:1, 6:1.

    Бенчич воспользовалась ужасной игрой соперницы на подаче, спокойно реализовав пять из шести брейк-пойнтов. При этом на ее подаче ни разу не было «меньше».

    Все прогнозы на теннис

    В феврале Бенчич выиграла турнир в Абу-Даби, после чего у нее случился небольшой спад. Например, в Индиан-Уэллсе она не выиграла ни одного матча, сразу же уступив Жиль Тайкманн.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 3.54, победу Бенчич букмекеры предлагают за 1.30.

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    В прошлом году Екатерина проиграла Белинде (4:6, 3:6) в полуфинале турнира в Чарльстоне.

    На данный момент счет в противостоянии 3-2 в пользу Бенчич. И здесь надо сказать, что у швейцарки никогда не было простых матчей против российской теннисистки. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Александрова — Бенчич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Александрова остановит Бенчич?
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