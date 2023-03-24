Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Вольф — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вольф

Джей-Джей начал турнир с классной победы над Александром Бубликом — 7:5, 6:3.

В первом сете американец дважды проигрывал с брейком. При счете 4:5 ему удалось взять гейм на приеме.

Во второй партии Вольф тоже ошибался, но соперник делал это заметно чаще.

В матче с Бубликом 24-летний теннисист прервал серию из трех поражений. После поражения от Адриана Маннарино во втором круге турнира в Делрей-Бич он не смог пройти первый раунл в Акапулько и Индиан-Уэллсе, уступив Таро Даниэлю и Мартону Фучовичу соответственно.

Рублев

Андрей тем временем стартует сразу со второго раунда благодаря тому, что оказался в числе сеяных.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рублев добрался до четвертого раунда, где потерпел поражение от британца Кэмерона Норри (2:6, 4:6). Это один из тех случаев, когда игра просто не пошла.

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Перед этим россиянин уверенно разобрался с чехом Иржи Легечкой и французом Уго Умбером.

Также стоит отметить, что несколько дней назад Рублев выиграл у Даниила Медведева в рамках выставочного матча в Мехико — 6:4, 2:6, 7:6.

В сезоне-2021 Рублев дошел в Майами до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Вольфа в этом матче можно поставить за 3.76, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.27.

В прошлом году Андрей спокойно выиграл у Джей-Джея в четвертьфинале турнира в Вашингтоне — 6:2, 6:3.

И в предстоящем матче при правильном настрое у Андрея тоже не должно быть серьезных проблем.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.96.