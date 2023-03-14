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    Рублев вряд ли обыграет Норри на медленном харде

    Рублев — Норри. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Норри
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:30 мск. Рублев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 14 Марта 2023 года
    Андрей Рублёв
  • Россия
    •  Андрей Рублёв 22:30 Кэмерон Норри Кэмерон Норри
  • Великобритания
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    Рублев

    Андрей начал турнир с двух классных побед. И это говорит о том, что выход в финал в Дубае наконец-то вернул ему уверенность.

    В первом матче Рублев выиграл у чеха Иржи Легечки (6:4, 6:2), которому уступил на турнире в Дохе.

    Дальше была победа над французом Уго Умбером — 7:5, 6:3.

    Французу удалось взять на приеме один гейм, но при этом он позволил российскому теннисисту реализовать четыре брейк-пойнта.

    Норри

    Кэмерон тем временем приехал в Штаты после двух удачных турниров на грунте.

    В прошлом месяце британец дошел до финала в Буэнос-Айресе и взял титул в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что в обоих случаяхв решающем матче его соперником был Карлос Алькарас.

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    В Индиан-Уэллс Норри начал с победы нал Ву Тун Ли — 6:2, 6:4. В следующем раунде 12-я ракетка мира одержал волевую победу над Таро Даниэлем — 6:7, 7:5, 6:2.

    В матче с японцем Норри во втором сете уступал со счетом 1:4, но в итоге совершил камбэк.

    В сезоне-2021 Норри стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а в прошлом году дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.65, победу Норри букмекеры предлагают за 2.24.

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    В прошлом году Андрей выиграл у Кэмерона на US Open — 6:4, 6:4, 6:4.

    Однако есть подозрение, что медленный хард в Индиан-Уэллс будет на руку как раз британцу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33. Скорее всего, матч получится затяжным.

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    Рублев — Норри: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 14.03.2023. Прогнозы на теннис. Рублев вряд ли обыграет Норри на медленном харде
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