Россиянин Андрей Рублев сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 23:30 мск. Рублев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Андрей начал турнир с двух классных побед. И это говорит о том, что выход в финал в Дубае наконец-то вернул ему уверенность.

В первом матче Рублев выиграл у чеха Иржи Легечки (6:4, 6:2), которому уступил на турнире в Дохе.

Дальше была победа над французом Уго Умбером — 7:5, 6:3.

Французу удалось взять на приеме один гейм, но при этом он позволил российскому теннисисту реализовать четыре брейк-пойнта.

Норри

Кэмерон тем временем приехал в Штаты после двух удачных турниров на грунте.

В прошлом месяце британец дошел до финала в Буэнос-Айресе и взял титул в Рио-де-Жанейро. Примечательно, что в обоих случаяхв решающем матче его соперником был Карлос Алькарас.

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллс Норри начал с победы нал Ву Тун Ли — 6:2, 6:4. В следующем раунде 12-я ракетка мира одержал волевую победу над Таро Даниэлем — 6:7, 7:5, 6:2.

В матче с японцем Норри во втором сете уступал со счетом 1:4, но в итоге совершил камбэк.

В сезоне-2021 Норри стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллс, а в прошлом году дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.65, победу Норри букмекеры предлагают за 2.24.

В прошлом году Андрей выиграл у Кэмерона на US Open — 6:4, 6:4, 6:4.

Однако есть подозрение, что медленный хард в Индиан-Уэллс будет на руку как раз британцу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33. Скорее всего, матч получится затяжным.