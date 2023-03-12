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    Хачанов и Давидович-Фокина устроят триллер

    Хачанов — Давидович-Фокина. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Давидович-Фокина
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:30 мск. Хачанов — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен начал турнир с уверенной победы над Оскаром Отте — 6:3, 6:3.

    Несмотря на счет, Хачанов показал далеко не лучший теннис. Во многом ему помогли ошибки соперника.

    Немец взял ли 52 процента очков на первой подаче. Для победы этого очень мало.

    Но россиянин в этом плане тоже не блистал. Карен забрал на первом мяче 22 розыгрыша из 35, то есть 63 процента. Маловато.

    Это была первая победа Хачанова после Открытого чемпионата Австралии, где он долшел до полуфинала.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в стартовом матче выиграл у китайца Ибина У — 6:4, 6:1.

    Давидович-Фокина на удивление легко разобрался с представителем Поднебесной, который в середине февраля сенсационно выиграл турнир в Далласе. Здесь Ибин остановил Дениса Шаповалова, Тейлора Фрица и Джона Изнера.

    В отличе от вышеупомянутых звезд, испанец спокойно обыграл китайского теннисиста, у которого, к слову, не было ни одного брейк-пойнта.

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    В принципе, ничего удивительного, Алехандро в последнее время здорово играл даже против представителей топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.76, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.07.

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    В конце 2020 года Карен на тот момент сенсационно проиграл Алехандро на старте «Мастерса» в Париже. Тогда им понадобился третий сет. И на этот раз, скорее всего, тоже не обойдется без дополнительной партии.

    Давидович-Фокина вполне может тормознуть Хачанова.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.36.

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    Хачанов — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов и Давидович-Фокина устроят триллер
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