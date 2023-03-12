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    Хуркача ждет затяжной матч с Попыриным

    Хуркач — Попырин. Прогноз (к. 2.03) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 12 марта 2023 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 04:00 мск. Хуркач — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 12 Марта 2023 года

    Хуркач

    Хуберт попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    В конце февраля польский теннисист взял первый титул в текущем сезоне. Хуркач стал победителем турнира в Марселе, выиграв в финале у Бенжамена Бонзи.

    В Дубае Хуберт дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 5:7). Перед этим он выиграл у россиян Александра Шевченко и Павла Котова.

    Еще три матча 11-я ракетка мира выиграл на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне его остановил Себастьян Корда.

    Хуркач дважды доходил до четвертьфинала в Индиан-Уэллс — в сезонах-2019 и 2021.

    Попырин

    Алексей попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации 23-летний теннисист уступил японцу Таро Даниэлю.

    В первом круге Попырин одержал победу над китайцем Чжаном Чжичжэнем — 6:4, 5:7, 6:1.

    В Дубае представитель Австралии не смог пройти первый раунд, проиграв Павлу Котову на решающем тай-брейке.

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    Пока что главным успехом Попырина в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде Алексей сенсационно остановил Тейлора Фрица.

    Кроме того, в начале января Попырин выиграл у Феликса Оже-Альяссима на старте турнира в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.21, победу Попырина букмекеры предлагают за 4.40.

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    Два года назад пути Хуберта и Алексея тоже пересеклись во втором раунде турнира в Индиан-Уэллс. Поляк обыграл австралийца в том матче со счетом 6:1, 7:5.

    Скорее всего, Хуркач снова выиграет, но есть подозрение, что матч будет затяжным.

    Вполне вероятно, что теннисистам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.97.

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    Хуркач — Попырин: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на теннис. Хуркача ждет затяжной матч с Попыриным
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