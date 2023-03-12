Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 04:00 мск. Хуркач — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В конце февраля польский теннисист взял первый титул в текущем сезоне. Хуркач стал победителем турнира в Марселе, выиграв в финале у Бенжамена Бонзи.

В Дубае Хуберт дошел до четвертьфинала, где проиграл Новаку Джоковичу (3:6, 5:7). Перед этим он выиграл у россиян Александра Шевченко и Павла Котова.

Еще три матча 11-я ракетка мира выиграл на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне его остановил Себастьян Корда.

Хуркач дважды доходил до четвертьфинала в Индиан-Уэллс — в сезонах-2019 и 2021.

Попырин

Алексей попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации 23-летний теннисист уступил японцу Таро Даниэлю.

В первом круге Попырин одержал победу над китайцем Чжаном Чжичжэнем — 6:4, 5:7, 6:1.

В Дубае представитель Австралии не смог пройти первый раунд, проиграв Павлу Котову на решающем тай-брейке.

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Пока что главным успехом Попырина в этом году остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде Алексей сенсационно остановил Тейлора Фрица.

Кроме того, в начале января Попырин выиграл у Феликса Оже-Альяссима на старте турнира в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.21, победу Попырина букмекеры предлагают за 4.40.

Два года назад пути Хуберта и Алексея тоже пересеклись во втором раунде турнира в Индиан-Уэллс. Поляк обыграл австралийца в том матче со счетом 6:1, 7:5.

Скорее всего, Хуркач снова выиграет, но есть подозрение, что матч будет затяжным.

Вполне вероятно, что теннисистам понадобится и третий сет, и как минимум один тай-брейк.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.97.