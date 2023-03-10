Россиянка Евгения Родина сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:30 мск. Родина — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Родина

Евгения начала турнир с сенсационной победы над Ализе Корне — 6:2, 7:5.

Француженка, по всей видимости, была уверена, что спокойно обыграет россиянку, которая вернулась в тур осенью прошлого года после трехлетнего перерыва.

К слову, Родина провела всего лишь второй матч в текущем сезоне.

В середине января 34-летняя теннисистка проиграла американке Кэти Волынец в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Соболенко

Арина тем временем оказалась среди сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

В конце февраля, почти через месяц после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, Соболенко не лучшим образом провела турнир в Дубае.

Белоруска проиграла в четвертьфинале Барборе Крейчиковой — 6:0, 6:7, 1:6.

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Интересно, что Арина вела 6:0, 3:1, но в итоге позволила чешке совершить камбэк. В решающем сете Соболенко просто бросила играть, так и не сумев прийти в себя после всего, что случилось во второй партии.

В Индиан-Уэллс лучшим результатом Соболенко пока что остается выход в четвертый круг в сезоне-2019.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в разгромной победе Соболенко. На россиянку в этом матче можно поставить за 12.75.

Да, вряд ли Родина станет серьезным препятствием для второй ракетки мира. В лучшем случае Евгения возьмет три-четыре гейма.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.09.