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    Соболенко начнет в Индиан-Уэллс с погрома

    Родина — Соболенко. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Родина — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Россиянка Евгения Родина сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:30 мск. Родина — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Родина

    Евгения начала турнир с сенсационной победы над Ализе Корне — 6:2, 7:5.

    Француженка, по всей видимости, была уверена, что спокойно обыграет россиянку, которая вернулась в тур осенью прошлого года после трехлетнего перерыва.

    К слову, Родина провела всего лишь второй матч в текущем сезоне.

    В середине января 34-летняя теннисистка проиграла американке Кэти Волынец в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

    Соболенко

    Арина тем временем оказалась среди сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    В конце февраля, почти через месяц после триумфа на Открытом чемпионате Австралии, Соболенко не лучшим образом провела турнир в Дубае.

    Белоруска проиграла в четвертьфинале Барборе Крейчиковой — 6:0, 6:7, 1:6.

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    Интересно, что Арина вела 6:0, 3:1, но в итоге позволила чешке совершить камбэк. В решающем сете Соболенко просто бросила играть, так и не сумев прийти в себя после всего, что случилось во второй партии.

    В Индиан-Уэллс лучшим результатом Соболенко пока что остается выход в четвертый круг в сезоне-2019.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в разгромной победе Соболенко. На россиянку в этом матче можно поставить за 12.75.

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    Да, вряд ли Родина станет серьезным препятствием для второй ракетки мира. В лучшем случае Евгения возьмет три-четыре гейма.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.09.

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    Родина — Соболенко: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко начнет в Индиан-Уэллс с погрома
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