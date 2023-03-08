Австриец Доминик Тим сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:00 мск. Тим — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик получил от организаторов турнира wild card. В текущем рейтинге он занимает всего лишь 102-е место.

Несмотря на все старания и надежды, новый сезон пока что получается для Тима, мягко говоря, не самым удачным.

В этом году австриец до сих пор выиграл лишь два матча. При этом один из них состоялся на выставочном турнире в Коойонге.

В феврале Тим сыграл на трех грунтовых турнирах. В Буэнос-Айресе бывшая вторая ракетка мира кое-как прошел во второй круг, а в Рио-де-Жанейро и Сантьяго вылетел уже после первого раунда.

Тим выигрывал «Мастерс» в Индиан-Уэллс в 2019 году. При этом в финале ему удалось остановить самого Роджера Федерера. Понятно, что сейчас Доминик далек от той формы, когда его можно было считать фаворитом на подобных турнирах.

Маннарино

Адриан на прошлой неделе не смог пройти первый круг в Акапулько, сразу же проиграв шведу Эльязу Имеру. А перед этим француз провалил «челленджер» в Монтеррее — здесь его уже в первом матче обыграл представитель США Александар Ковачевич.

Зато в первой половине февраля Маннарино дошел до четвертьфинала сразу на двух турнирах — в Далласе и Делрей-Бич.

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Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате Австралии Маннарино выиграл в первом раунде у Джона Изнера.

Лучшим результатом Адриана в Индиан-Уэллс до сих пор остается выход в четвертый круг в сезоне-2015.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 1.88, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.92.

Увы, лучшие годы Доминика, похоже, остались в прошлом. После травмы австриец крайне редко играет на прежнем уровне.

Победа Маннарино в предстоящем матче не станет большим сюрпризом. Француз проиграл восемь из девяти предыдущих матчей против австрийца, но сейчас это не имеет почти никакого значения — соперник с тех пор заметно сдал.

Ставка — победа Маннарино за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.27.