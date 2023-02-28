Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 13:00 мск. Хачанов — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне Хачанов сенсационно дошел до полуфинала. В третьем раунде ему удалось выиграть у Фрэнсиса Тиафо, в четвертом — у Есихито Нисиоки, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.

В полуфинале Карен уступил греку Стефаносу Циципасу, который действительно был лучше в том матче.

Хачанов планировал сыграть в Роттердаме и Марселе, но в итоге решил сделать паузу. То же самое было и в прошлом году после US Open, где он тоже добрался до полуфинала.

В прошлом году Хачанов выиграл один матч в Дубае. После победы над Алексом Де Минауром россиянин уступил Новаку Джоковичу.

Ван де Зандшульп

Ботик пока что вряд ли доволен своим сезоном. Относительно успешным стал лишь турнир в Пуне (Индия), где он добрался до полуфинала.

На Открытом чемпионате Австралии ван де Зандшульп проиграл во втором раунде Таллону Грикспору.

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В Роттердаме Ботик тоже не прошел второй круг — здесь его легко остановил Даниил Медведев.

А в Дохе Ботик неожиданно проиграл французу Александру Мюллеру. Тоже во втором раунде.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.44, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.79.

Вполне вероятно, что матч получится затяжным. Вряд ли Карен сходу покажет свой лучший теннис. Пауза все-таки была довольно большой, почти месяц.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

Вполне вероятно, что теннисистам понадобится и как минимум один тай-брейк, и третий сет.

К слову, два года назад на турнире в Мельбурне Хачанов дожал нидерландца только в третьем сете.