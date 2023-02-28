Хачанов
Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне Хачанов сенсационно дошел до полуфинала. В третьем раунде ему удалось выиграть у Фрэнсиса Тиафо, в четвертом — у Есихито Нисиоки, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.
В полуфинале Карен уступил греку Стефаносу Циципасу, который действительно был лучше в том матче.
Хачанов планировал сыграть в Роттердаме и Марселе, но в итоге решил сделать паузу. То же самое было и в прошлом году после US Open, где он тоже добрался до полуфинала.
В прошлом году Хачанов выиграл один матч в Дубае. После победы над Алексом Де Минауром россиянин уступил Новаку Джоковичу.
Ван де Зандшульп
Ботик пока что вряд ли доволен своим сезоном. Относительно успешным стал лишь турнир в Пуне (Индия), где он добрался до полуфинала.
На Открытом чемпионате Австралии ван де Зандшульп проиграл во втором раунде Таллону Грикспору.
В Роттердаме Ботик тоже не прошел второй круг — здесь его легко остановил Даниил Медведев.
А в Дохе Ботик неожиданно проиграл французу Александру Мюллеру. Тоже во втором раунде.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.44, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.79.
Вполне вероятно, что матч получится затяжным. Вряд ли Карен сходу покажет свой лучший теннис. Пауза все-таки была довольно большой, почти месяц.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.
Вполне вероятно, что теннисистам понадобится и как минимум один тай-брейк, и третий сет.
К слову, два года назад на турнире в Мельбурне Хачанов дожал нидерландца только в третьем сете.