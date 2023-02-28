ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПора ставить точку. История Неймара в «ПСЖ» подходит к концу Дани КарвахальКарвахаль — настоящий «зверь» «Реала» Серхио РамосТрансферный дайджест. 21 — 27 февраля
  • 22:03
    • «Спартак» победил «Локо» в ответном матче 1/4 финала Кубка России
  • 18:58
    • «Урал» вырвал победу у «Ростова» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 20:53
    • Скалони продлил контракт со сборной Аргентины
    Все новости спорта

    У Хачанова будут проблемы в первом матче после паузы

    Хачанов — ван де Зандшульп. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Дубае 28 февраля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карен Хачанов
    Прогноз и ставки на Хачанов — ван де Зандшульп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 13:00 мск. Хачанов — ван де Зандшульп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Дубай. Мужчины 28 Февраля 2023 года

    Хачанов

    Карен проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

    В Мельбурне Хачанов сенсационно дошел до полуфинала. В третьем раунде ему удалось выиграть у Фрэнсиса Тиафо, в четвертом — у Есихито Нисиоки, а в четвертьфинале — у Себастьяна Корды.

    В полуфинале Карен уступил греку Стефаносу Циципасу, который действительно был лучше в том матче.

    Хачанов планировал сыграть в Роттердаме и Марселе, но в итоге решил сделать паузу. То же самое было и в прошлом году после US Open, где он тоже добрался до полуфинала.

    В прошлом году Хачанов выиграл один матч в Дубае. После победы над Алексом Де Минауром россиянин уступил Новаку Джоковичу.

    Ван де Зандшульп

    Ботик пока что вряд ли доволен своим сезоном. Относительно успешным стал лишь турнир в Пуне (Индия), где он добрался до полуфинала.

    На Открытом чемпионате Австралии ван де Зандшульп проиграл во втором раунде Таллону Грикспору.

    Все прогнозы на теннис

    В Роттердаме Ботик тоже не прошел второй круг — здесь его легко остановил Даниил Медведев.

    А в Дохе Ботик неожиданно проиграл французу Александру Мюллеру. Тоже во втором раунде.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.44, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.79.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Вполне вероятно, что матч получится затяжным. Вряд ли Карен сходу покажет свой лучший теннис. Пауза все-таки была довольно большой, почти месяц.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Вполне вероятно, что теннисистам понадобится и как минимум один тай-брейк, и третий сет.

    К слову, два года назад на турнире в Мельбурне Хачанов дожал нидерландца только в третьем сете.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Амьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Суонси — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Гранада — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Филадельфия — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Шаповалов — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Изнер
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хачанов — ван де Зандшульп: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.02.2023. Прогнозы на теннис. У Хачанова будут проблемы в первом матче после паузы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры