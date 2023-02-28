Медведев
Даниил приехал в Дубае после двух супер удачных недель. Во второй половине февраля россиянин взял титулы в Роттердаме и Дохе.
В минувшее воскресенье Медведев выиграл турнир в Катаре, победив в финале Энди Маррея (6:4, 6:4).
После матча британец признался, что его впечатлил теннис соперника — невероятно цепкий и агрессивный.
В финале турнира в Роттердаме Медведев одержал волевую победу над Янником Синнером (5:7, 6:2, 6:2).
Победная серия Медведева составляет уже девять матчей.
Арнальди
Арнальди тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.
Итальянец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде чеху Томашу Махачу со счетом 0:6, 1:6.
В Дохе 22-летний теннисист усутупил в первом матче отбора украинцу Алексею Крутых.
В этом году главным успехом Арнальди пока что остается победа на «челленджере» в Тенерифе.
У Арнальди на данный момент нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На Арнальди можно поставить за 18.25.
Сейчас, после двух двух напряженных недель, Медведеву очень нужен как раз именно такой соперник.
При всем уважении к итальянцу, для Даниила предстоящий матч, скорее всего, станет своеобразной разминкой перед возможной встречей с Александром Бубликом во втором круге.
Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-7,0) за 2.05.