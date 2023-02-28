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    Медведев выиграет десятый матч подряд

    Медведев — Арнальди. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Дубае 28 февраля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Арнальди
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. Медведев — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Даниил приехал в Дубае после двух супер удачных недель. Во второй половине февраля россиянин взял титулы в Роттердаме и Дохе.

    В минувшее воскресенье Медведев выиграл турнир в Катаре, победив в финале Энди Маррея (6:4, 6:4).

    После матча британец признался, что его впечатлил теннис соперника — невероятно цепкий и агрессивный.

    В финале турнира в Роттердаме Медведев одержал волевую победу над Янником Синнером (5:7, 6:2, 6:2).

    Победная серия Медведева составляет уже девять матчей.

    Арнальди

    Арнальди тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Итальянец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде чеху Томашу Махачу со счетом 0:6, 1:6.

    В Дохе 22-летний теннисист усутупил в первом матче отбора украинцу Алексею Крутых.

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    В этом году главным успехом Арнальди пока что остается победа на «челленджере» в Тенерифе.

    У Арнальди на данный момент нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На Арнальди можно поставить за 18.25.

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    Сейчас, после двух двух напряженных недель, Медведеву очень нужен как раз именно такой соперник.

    При всем уважении к итальянцу, для Даниила предстоящий матч, скорее всего, станет своеобразной разминкой перед возможной встречей с Александром Бубликом во втором круге.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-7,0) за 2.05.

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    Медведев — Арнальди: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.02.2023. Прогнозы на теннис. Медведев выиграет десятый матч подряд
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