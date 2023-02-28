Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Арнальди в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 15:00 мск. Медведев — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил приехал в Дубае после двух супер удачных недель. Во второй половине февраля россиянин взял титулы в Роттердаме и Дохе.

В минувшее воскресенье Медведев выиграл турнир в Катаре, победив в финале Энди Маррея (6:4, 6:4).

После матча британец признался, что его впечатлил теннис соперника — невероятно цепкий и агрессивный.

В финале турнира в Роттердаме Медведев одержал волевую победу над Янником Синнером (5:7, 6:2, 6:2).

Победная серия Медведева составляет уже девять матчей.

Арнальди

Арнальди тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер.

Итальянец не смог пройти квалификацию, проиграв в решающем раунде чеху Томашу Махачу со счетом 0:6, 1:6.

В Дохе 22-летний теннисист усутупил в первом матче отбора украинцу Алексею Крутых.

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В этом году главным успехом Арнальди пока что остается победа на «челленджере» в Тенерифе.

У Арнальди на данный момент нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На Арнальди можно поставить за 18.25.

Сейчас, после двух двух напряженных недель, Медведеву очень нужен как раз именно такой соперник.

При всем уважении к итальянцу, для Даниила предстоящий матч, скорее всего, станет своеобразной разминкой перед возможной встречей с Александром Бубликом во втором круге.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-7,0) за 2.05.