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    Рублев накажет обидчика Карацева?

    Чжан Чжичжэнь — Рублев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Астане 5 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чжан Чжичжэнь — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против китайца Чжана Чжичжэня во втором круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 5 октября, начало — в 08:00 мск. Чжан Чжичжэнь — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжан

    Чжан в первом раунде одержал волевую победу над Асланом Карацевым. Как говорится, кто бы сомневался.

    Хотя после первого сета, который остался за россиянином, были совершенно другие мысли. Но следующие две партии подтвердили, что Карацев находится в ужасной форме. Решающий сет китаец выиграл со счетом 6:1.

    В этом году Чжан выиграл два «челленджера», несколько раз добирался до финала и попадал в четверку лучших.

    В конце августа Чжан прошел квалификацию на Открытом чемпионате США. В первом раунде 25-летний теннисист не смог реализовать семь матчболов в игре с Тимом ван Рейтховеном, который в конечном итоге совершил эпичный камбэк.

    В Астане Чжан прошел квалификацию, выиграв у турка Жема Илькеля и представителя Казахстана Александра Недовесова.

    Рублев

    Рублев тем временем начал турнир с победы над Ласло Дьере, которому едва не уступил в первом круге Открытого чемпионата США.

    На этот раз россиянин сыграл максимально надежно. Андрей взял 91 процент очков на первой подаче и отыграл три брейк-пойнта. В общем, классная, уверенная победа.

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    По всей видимости, Рублеву неплохо помогла пауза после US Open. Матч против китайца стал для него первым после поражения от Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале американского мэйджора.

    Рублев занимает девятое место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 4.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.19.

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    Скорее всего, предстоящий матч пройдет по такому же сценарию, как и встреча Рублева с Дьере. В отличие от Карацева, Андрей точно не станет помогать китайскому теннисисту своими ошибками. Здесь просто совершенно другой уровень.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Чжан Чжичжэнь — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на теннис. Рублев накажет обидчика Карацева?
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