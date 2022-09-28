Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 13:30 мск. Сафиуллин — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Сафиуллин в понедельник выиграл у француза Уго Гренье. Начало матча было сложным, россиянин отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк, при этом забрав решающую партию со счетом 6:2.

Роман впервые с апреля одержал победу на уровне основной сетки ATP. Перед этим он несколько месяцев играл на «челленджерах», сделав исключение лишь для турнира в Штутгарте, где ему не удалось пройти квалификацию.

В принципе, Сафиуллин провел матч Гренье на довольно неплохом уровне. Например, ему удалось выиграть 77 процентов очков на первой подаче — это не самый слабый показатель. А еще он отыграл 7 из 9 брейк-пойнтов.

Этчеверри

Этчеверри тем временем преподнес мини-сенсацию в первом круге. Аргентинец обыграл Аслана Карацева.

С одной стороны, какая это сенсация, еслт Аслан регулярно проигрывает в последнее время. Но дело в том, что аргентинец настолько редко играет на харде, что не было почти никаких сомнений, что в этом матче россиянин все-таки кое-как справится.

Но, нет, ничего подобного. Этчеверри спокойно забрал первый сет, а где-то ближе к концу второго началось самое интересное.

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Сначала Томас не смог подать на матч при счете 5:3, а потом отдал партию на тай-брейке. Казалось, что это был переломный момент, что после этого Карацев уж точно не упустит своего, но, опять-таки, ничего подобного.

В решающем сете Аслан снова ужасно играл на подаче, и Этчеверри просто не мог не воспользоваться таким количеством подарков.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.34, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.26.

Главной причиной успеха Этчеверри в матче с Карацевым стала, прежде всего, ужасная игра соперника. От Сафиуллина аргентинец вряд ли дождется такой помощи.

Ставка — победа Сафиуллина в двух сетах за 1.94.