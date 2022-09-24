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    Вавринка обыграет Бублика и выйдет в финал?

    Вавринка — Бублик. Прогноз (к. 2.27) и ставки на турнир в Метце 24 сентября 2022 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира в Метце. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 16:30 мск. Вавринка — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 24 Сентября 2022 года

    Вавринка

    Вавринка дошел до полуфинала на турнире ATP впервые с января 2020 года.

    С учетом квалификации Стэн на текущем турнире выиграл уже пять матчей и провел 13 сетов. В этом году такой нагрузки у него еще ни разу не было.

    Но самое главное, что 37-летний швейцарец, долгое время восстанавливавшийся после травмы, наконец-то готов проводить на корте по несколько часом и при этом сохранять высокий уровень игры.

    Пока что главным достижением Вавринки остается победа над Даниилом Медведевым.

    Интересно, что Стэн дожал россиянина в третьем сете, когда многие успели подумать, что ему, скорее всего, не хватит сил на заключительную часть времени.

    А в четвертьфинале Вавринка одержал победу над Микаэлем Имером. И эта игра была ни чуть не легче, чем предыдущая. Экс-третья ракетка мира переиграл шведа на тай-брейке решающего сета.

    Бублик

    Бублик тем временем третий раз в этом году дошел до полуфинала ATP. В феврале он стал победителем турнира в Монпелье, а в июле уступил Максиму Кресси в решающем матче в Ньюпорте.

    В Метце теннисист из Казахстана начал с непростой победы над французом Эваном Фюрнессом.

    В следующем матче Бублик одержал волевую победу над финном Эмилем Руусувуори.

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    В игре против Хольгера Руне в четвертьфинале Бублик смог взять первый сет, но на этот раз отдал второй, поэтому и здесь все решалось в третьей партии.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.17, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.72.

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    Стэн, конечно, удивляет на этой неделе. Прежде всего, своими физическими возможностями. Но в данном случае все равно есть сомнения по поводу его готовности к предстоящему матчу. За последние шесть дней швейцарец провел пять матчей — для 37-летнего теннисиста это, мягко говоря, немало.

    Скорее всего, одну партию Вавринка возьмет, но в итоге проиграет матч.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Вавринка — Бублик: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на теннис. Вавринка обыграет Бублика и выйдет в финал?
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