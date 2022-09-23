Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграют против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в матче парного разряда на выставочном турнире Кубок Лейвера. Федерер/Надаль — Сок/Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Федерер/Надаль

Увы, этот день настал — Роджер Федерер завершает карьеру. В середине сентября легендарный швейцарец сделал заявление, в котором подробно объяснил, почему решил уйти из профессионального тенниса.

Если коротко — Федерер понял, что уже не в состоянии конкурировать с молодыми. Больше года он восстанавливался после очередной травмы колена, и в какой-то момент понял, что возвращение ради возвращение — это совсем не то, ради чего он потратил столько столько сил.

Ну и в конце концов, Роджеру уже 41 год, он выиграл все, что только можно было. Поэтому данное решение нельзя назвать эмоциональным.

Роджер Федерер twitter.com/LaverCup

На Кубке Лейвера (если что, это выставочный турнир), который пройдет в Лондоне, Федерер планировал сыграть не только в паре, но и в одиночке, но в итоге решил не рисковать. Даже в такой ситуации маэстро не захотел играть один на один, понимая, что не может делать это в полную силу. Поэтому Роджер решил ограничиться матчем в парном разряде.

Сок/Тиафо

Сложно сказать, почему именно Джек Сок и Фрэнсис Тиафо будут соперниками Федерера и Надаля, но им однозначно выпал шикарный шанс стать участниками исторического события.

Предстоящий матч станет последним в карьере великого Федерера.

«Вот я здесь, стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Я нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорош», — сказал швейцарец, отвечая на вопрос о предстоящей игре.

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А свой последний официальный матч Федерер провел год назад на Уимблдоне. В четвертьфинале Роджер проиграл поляку Хуберту Хуркачу, причем третий сет соперник взял со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На Федерера и Надаля в этом матче можно поставить за 1.85, победу Сока и Тиафо букмекеры предлагают за 1.91.

Сложно представить, что американцы посмеют испортить шоу и последний матч в карьере Федерера. Сок и Тиафо, скорее всего, красиво поспособствуют тому, чтобы публика осталась довольна.

Ставка — победа Федерера и Надаля с форой по геймам (-0,5) за 1.99.

Результат в этом случае вообще неважен, но Джек и Фрэнсис наверняка все прекрасно понимают. Но при этом надо не забывать, что Надаль очень не любит проигрывать;) Испанец будет бегать и за себя, и за Федерера.