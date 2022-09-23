ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеКороль голый: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере
  • 23:52
    • Польша уступила Нидерландам в Лиге наций, Бельгия обыграла Уэльс
  • 23:42
    • Франция победила Австрию в Лиге наций, Хорватия справилась с Данией
  • 23:50
    • Турция сыграла вничью с Люксембургом в Лиге наций
  • 21:40
    • СКА обыграл «Куньлунь», одержав девятую победу подряд
  • 21:33
    • Минское «Динамо» победило ЦСКА
  • 18:54
    • Казахстан обыграл Белоруссию в Лиге наций и гарантировал себе выход в Лигу В
  • 18:44
    • Источник: УЕФА откажется от расширения ЧЕ до 32 команд с 2028 года
    Все новости спорта

    Федерер выиграет последний матч в карьере?

    Федерер/Надаль — Сок/Тиафо. Прогноз и ставки на Кубок Лейвера 23 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Роджера Федерера Прогнозы на Рафаэля Надаля Прогнозы на Фрэнсис Тиафу Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В своем последнем матче в карьере Роджер Федерер сыграет в паре с Рафой Надалем против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо
    Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграют против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в матче парного разряда на выставочном турнире Кубок Лейвера. Федерер/Надаль — Сок/Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Федерер/Надаль

    Увы, этот день настал — Роджер Федерер завершает карьеру. В середине сентября легендарный швейцарец сделал заявление, в котором подробно объяснил, почему решил уйти из профессионального тенниса.

    Если коротко — Федерер понял, что уже не в состоянии конкурировать с молодыми. Больше года он восстанавливался после очередной травмы колена, и в какой-то момент понял, что возвращение ради возвращение — это совсем не то, ради чего он потратил столько столько сил.

    Ну и в конце концов, Роджеру уже 41 год, он выиграл все, что только можно было. Поэтому данное решение нельзя назвать эмоциональным.

    Роджер Федерер
    twitter.com/LaverCup

    На Кубке Лейвера (если что, это выставочный турнир), который пройдет в Лондоне, Федерер планировал сыграть не только в паре, но и в одиночке, но в итоге решил не рисковать. Даже в такой ситуации маэстро не захотел играть один на один, понимая, что не может делать это в полную силу. Поэтому Роджер решил ограничиться матчем в парном разряде.

    Сок/Тиафо

    Сложно сказать, почему именно Джек Сок и Фрэнсис Тиафо будут соперниками Федерера и Надаля, но им однозначно выпал шикарный шанс стать участниками исторического события.

    Предстоящий матч станет последним в карьере великого Федерера.

    «Вот я здесь, стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Я нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорош», — сказал швейцарец, отвечая на вопрос о предстоящей игре.

    Все прогнозы на теннис

    А свой последний официальный матч Федерер провел год назад на Уимблдоне. В четвертьфинале Роджер проиграл поляку Хуберту Хуркачу, причем третий сет соперник взял со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Федерера и Надаля в этом матче можно поставить за 1.85, победу Сока и Тиафо букмекеры предлагают за 1.91.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Сложно представить, что американцы посмеют испортить шоу и последний матч в карьере Федерера. Сок и Тиафо, скорее всего, красиво поспособствуют тому, чтобы публика осталась довольна.

    Ставка — победа Федерера и Надаля с форой по геймам (-0,5) за 1.99.

    Результат в этом случае вообще неважен, но Джек и Фрэнсис наверняка все прекрасно понимают. Но при этом надо не забывать, что Надаль очень не любит проигрывать;) Испанец будет бегать и за себя, и за Федерера.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Сун — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кудерметова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Самсонова — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Камерун — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Египет — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Южная Корея — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Япония — США
  • Футбол
  • Сегодня в 15:25
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Словакия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Иран — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Грузия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Дания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Федерер/Надаль — Сок/Тиафо: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Федерер выиграет последний матч в карьере?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры