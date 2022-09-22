Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. Медведев — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Медведев проведет первый матч после неудачного выступления на Открытом чемпионате США.

В Нью-Йорке Даниил уже в четвертом круге проиграл Нику Кирьосу. Как и на «Мастерсе» в Монреале, австралиец стал непробиваемой стеной для российского теннисиста. Как ни крути, а Кирьос просто переиграл Медведева, который по итогам турнира опустился в рейтинге на четвертое место.

Интересно, что в этом году Медведев выиграл лишь один титул — в мексиканском Лос-Кабосе. Поэтому на данный момент, можно сказать, что текущий сезон складывается для него неудачно.

Вавринка

Вавринка впервые за долгое время выиграл три матча подряд. Пусть и с учетом квалификации, но для швейцарца, который очень долго набирал форму после травмы, это действительно серьезное событие.

В отборе Стэн выиграл у серба Ласло Дьере и венгра Жомбора Пироша. В матче с последним экс-третья ракетка мира забрал решающий сет со счетом 6:0.

Все прогнозы на теннис

А в первом круге основного турнира Вавринка одержал победу над португальцем Жуаном Соузой — 7:6, 6:2. В этой игре Стэн ни разу не отдал свою подачу и взял 83 процента очков на первой подаче.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Вавринки букмекеры предлагают за 6.30.

Медведев приехал в Метц с четкой целью — взять титул. После недавних неудач мотивация у россиянина будет зашкаливать. Объективно говоря, у Стэна здесь ни малейших шансов на успех. Увы, но таких соперников он уже не в состоянии побеждать.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.