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    Медведев обыграет Вавринку с разгромным счетом?

    Медведев — Вавринка. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Метце 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Вавринка
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. Медведев — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 22 Сентября 2022 года

    Медведев

    Медведев проведет первый матч после неудачного выступления на Открытом чемпионате США.

    В Нью-Йорке Даниил уже в четвертом круге проиграл Нику Кирьосу. Как и на «Мастерсе» в Монреале, австралиец стал непробиваемой стеной для российского теннисиста. Как ни крути, а Кирьос просто переиграл Медведева, который по итогам турнира опустился в рейтинге на четвертое место.

    Интересно, что в этом году Медведев выиграл лишь один титул — в мексиканском Лос-Кабосе. Поэтому на данный момент, можно сказать, что текущий сезон складывается для него неудачно.

    Вавринка

    Вавринка впервые за долгое время выиграл три матча подряд. Пусть и с учетом квалификации, но для швейцарца, который очень долго набирал форму после травмы, это действительно серьезное событие.

    В отборе Стэн выиграл у серба Ласло Дьере и венгра Жомбора Пироша. В матче с последним экс-третья ракетка мира забрал решающий сет со счетом 6:0.

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    А в первом круге основного турнира Вавринка одержал победу над португальцем Жуаном Соузой — 7:6, 6:2. В этой игре Стэн ни разу не отдал свою подачу и взял 83 процента очков на первой подаче.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.12, победу Вавринки букмекеры предлагают за 6.30.

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    Медведев приехал в Метц с четкой целью — взять титул. После недавних неудач мотивация у россиянина будет зашкаливать. Объективно говоря, у Стэна здесь ни малейших шансов на успех. Увы, но таких соперников он уже не в состоянии побеждать.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    1.87
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    Медведев — Вавринка: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Медведев обыграет Вавринку с разгромным счетом?
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