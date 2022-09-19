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    Сможет ли Мертенс выиграть у Ван Цян?

    Ван Цян — Мертенс. Прогноз (к. 2.65) и ставки на турнир в Токио 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Ван Цян — Мертенс
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    Элиза Мертенс
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против китаянки Ван Цян в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 19 сентября в Токио, начало — в 10:00 мск. Ван Цян — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ван Цян

    Ван Цян на минувшей неделе не очень удачно выступила в Ченнае. После победы над Яниной Викмайер в первом круге китаянка уступила японке Нао Хибино, причем с не самым приятным счетом — 2:6, 3:6.

    И тут вот что интересно — на Открытом чемпионате США Ван тоже проиграла Хибино. Только здесь японка остановила бывшую 12-ю ракетку мира во втором раунде квалификации.

    Но у Ван все-таки были и позитивные моменты. В конце июля она дошла до полуфинала в Праге, а вскоре остановилась в шаге от финала на турнире в американском Конкорде.

    Кроме того, в первой половине сезона китайская теннисистка выиграла два матча на Australian Open, а также дошла до полуфинала в Гвадалахаре и до четвертьфинала в Монтеррее.

    Мертенс

    Мертенс тоже провалила Открытый чемпионат США. В первом же матче бельгийка неожиданно проиграла румынке Ирине Бегу.

    Интересно, что незадолго до этого Элиза обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову во втором круге престижного турнира в Цинциннати.

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    В Торонто Мертенс прошла лишь один раунд, после чего уступила итальянке Камиле Джорджи.

    А вот в Праге и Вашингтоне Мертенс и вовсе не выиграла ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Ван Цян в этом матче можно поставить за 2.80, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.37.

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    Глядя на недавние результаты Мертенс, сразу же появляется мысль о том, что в этом матче, пожалуй, лучше обойтись без ставки на фаворита. И даже без учета этого момента понятно, что бельгийке будет сложно выиграть у Ван Цян, которая периодически играет как минимум на уровне топ-20.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.65.

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    Ван Цян — Мертенс: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мертенс выиграть у Ван Цян?
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