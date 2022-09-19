Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против китаянки Ван Цян в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 19 сентября в Токио, начало — в 10:00 мск. Ван Цян — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ван Цян

Ван Цян на минувшей неделе не очень удачно выступила в Ченнае. После победы над Яниной Викмайер в первом круге китаянка уступила японке Нао Хибино, причем с не самым приятным счетом — 2:6, 3:6.

И тут вот что интересно — на Открытом чемпионате США Ван тоже проиграла Хибино. Только здесь японка остановила бывшую 12-ю ракетку мира во втором раунде квалификации.

Но у Ван все-таки были и позитивные моменты. В конце июля она дошла до полуфинала в Праге, а вскоре остановилась в шаге от финала на турнире в американском Конкорде.

Кроме того, в первой половине сезона китайская теннисистка выиграла два матча на Australian Open, а также дошла до полуфинала в Гвадалахаре и до четвертьфинала в Монтеррее.

Мертенс

Мертенс тоже провалила Открытый чемпионат США. В первом же матче бельгийка неожиданно проиграла румынке Ирине Бегу.

Интересно, что незадолго до этого Элиза обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову во втором круге престижного турнира в Цинциннати.

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В Торонто Мертенс прошла лишь один раунд, после чего уступила итальянке Камиле Джорджи.

А вот в Праге и Вашингтоне Мертенс и вовсе не выиграла ни одного матча.

Прогноз и ставка

На Ван Цян в этом матче можно поставить за 2.80, победу Мертенс букмекеры предлагают за 1.37.

Глядя на недавние результаты Мертенс, сразу же появляется мысль о том, что в этом матче, пожалуй, лучше обойтись без ставки на фаворита. И даже без учета этого момента понятно, что бельгийке будет сложно выиграть у Ван Цян, которая периодически играет как минимум на уровне топ-20.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.65.