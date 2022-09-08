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    Пегула не пустит Швентек в полуфинал US Open?

    Швентек — Пегула. Прогноз (к. 2.54) и ставки на US Open 8 сентября 2022 года

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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Швентек — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 07 Сентября 2022 года

    Швентек

    Швентек впервые в карьере дошла до четвертьфинала на американском мэйджоре.

    Ига легко преодолела первые три раунда, но в четвертом ее ждало первое испытание. И как ни странно, случилось это в матче с Юле Нимайер.

    Немка легко забрала первый сет, вела с брейком во втором, но в какой-то момент Швентек все же удалось расшатать игру соперницы.

    И после нервного второго сета в решающем польская теннисистка не отдала Нимайер ни одного гейма — 6:0.

    Интересно, что в этом сезоне Швентек уже 19 раз выигрывала сет со счетом 6:0.

    Пегула

    Пегула демонстрирует почти выдающуюся стабильность — она третий раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «Большом шлеме».

    Примечательно, что в двух предыдущих случаях она проигрывала будущим чемпионкам — Эшли Барти на Australian Open и Швентек на Ролан Гаррос.

    В предыдущем матче, вопреки ожиданиям, Пегула легко выиграла у Петры Квитовой — 6:3, 6:2. Экс-первая ракетка мира, конечно, очень помогла американке своими ошибками.

    Все прогнозы на US Open

    В предыдущих раундах Пегуле пришлось чуть-чуть поволноваться разве что в матче с Юань Юэ. Китаянка выгрызла на тай-брейке вторую партию, но в третьей, правда, не взяла ни гейма.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.51, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.95.

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    Помимо Ролан Гаррос, ранее в этом сезоне Ига выиграла у Швентек еще и на крупном турнире в Майами.

    Аргументов в пользу ставки на Швентек более чем достаточно. Но есть еще одна деталь.

    Польская теннисистка в последнее время играет далеко не так мощно, как весной, когда ей удалось выиграть 37 матчей подряд.

    В общем, Пегула будет держать интригу до последнего — все решится в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

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    Швентек — Пегула: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на теннис. Пегула не пустит Швентек в полуфинал US Open?
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