Американка Слоун Стивенс сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Стивенс — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Стивенс

Стивенс в конце февраля выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. Это был ее первый титул с 2018 года.

На какое-то время американка даже вернулась в топ-40, но продолжить подъем не получилось.

В Индиан-Уэллсе Слоун сразу же проиграла Наоми Осаке, а в Майами после победы над Панной Удварди уступила Джессике Пегуле.

В первом матче на грунте Стивенс проиграла Чжэн Цинвэнь на турнире в Чарльстоне. Решающий сет китаянка взяла со счетом 6:0.

Калинина

Калинина тем временем проводит лучший сезон в карьере. После недавних успехов украинка поднялась в рейтинге на 37-е место.

В конце марта Ангелина прошла три раунда на престижном турнире в Майами. Результат мог быть еще лучше, но в матче против Джессики Пегулы она не могла играть в полную силу из-за плохого самочувствия.

Интересно, что в Индиан-Уэллсе Калинина смогла взять сет у Иги Швентек, а это с недавних пор действительно можно считать достижением.

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В Чарльстоне, на первом грунтовом турнире в этом сезоне, Калинина дошла до четвертьфинала, сумев победить Александру Соснович, Елену Рыбакину и Ализе Корне.

Единственный неприятный момент — поражение от Петры Мартич в первом круге турнира в Стамбуле.

Прогноз и ставка

На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.42, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.59.

У Стивенс уже давно все зависит от настроения, и, как правило, хороших матчей у нее становится все меньше и меньше. В отличие от Калининой, которая очень сильно прибавила за последний год.

В общем, да, украинка, скорее всего, обыграет экс-третью ракетку мира. Калинина, кстати, лучшего всего играет как раз на грунте.

Ставка — победа Калининой в двух сетах за 2.25.