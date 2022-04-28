ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли Стивенс остановить украинку Калинину?

    Стивенс — Калинина. Прогноз (к. 2.25) и ставки на турнир в Мадриде 28 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Слоан Стивенс
    Прогноз и ставки на Стивенс — Калинина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Слоун Стивенс
    Американка Слоун Стивенс сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Стивенс — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Стивенс

    Стивенс в конце февраля выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. Это был ее первый титул с 2018 года.

    На какое-то время американка даже вернулась в топ-40, но продолжить подъем не получилось.

    В Индиан-Уэллсе Слоун сразу же проиграла Наоми Осаке, а в Майами после победы над Панной Удварди уступила Джессике Пегуле.

    В первом матче на грунте Стивенс проиграла Чжэн Цинвэнь на турнире в Чарльстоне. Решающий сет китаянка взяла со счетом 6:0.

    Калинина

    Калинина тем временем проводит лучший сезон в карьере. После недавних успехов украинка поднялась в рейтинге на 37-е место.

    В конце марта Ангелина прошла три раунда на престижном турнире в Майами. Результат мог быть еще лучше, но в матче против Джессики Пегулы она не могла играть в полную силу из-за плохого самочувствия.

    Интересно, что в Индиан-Уэллсе Калинина смогла взять сет у Иги Швентек, а это с недавних пор действительно можно считать достижением.

    Все прогнозы на теннис

    В Чарльстоне, на первом грунтовом турнире в этом сезоне, Калинина дошла до четвертьфинала, сумев победить Александру Соснович, Елену Рыбакину и Ализе Корне.

    Единственный неприятный момент — поражение от Петры Мартич в первом круге турнира в Стамбуле.

    Прогноз и ставка

    На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.42, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.59.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    У Стивенс уже давно все зависит от настроения, и, как правило, хороших матчей у нее становится все меньше и меньше. В отличие от Калининой, которая очень сильно прибавила за последний год.

    В общем, да, украинка, скорее всего, обыграет экс-третью ракетку мира. Калинина, кстати, лучшего всего играет как раз на грунте.

    Ставка — победа Калининой в двух сетах за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Виннипег — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Коло Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмелек — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.30
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Анисимова — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Молчан — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бадоса
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Стивенс — Калинина: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Стивенс остановить украинку Калинину?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры