Стивенс
Стивенс в конце февраля выиграла турнир в мексиканской Гвадалахаре. Это был ее первый титул с 2018 года.
На какое-то время американка даже вернулась в топ-40, но продолжить подъем не получилось.
В Индиан-Уэллсе Слоун сразу же проиграла Наоми Осаке, а в Майами после победы над Панной Удварди уступила Джессике Пегуле.
В первом матче на грунте Стивенс проиграла Чжэн Цинвэнь на турнире в Чарльстоне. Решающий сет китаянка взяла со счетом 6:0.
Калинина
Калинина тем временем проводит лучший сезон в карьере. После недавних успехов украинка поднялась в рейтинге на 37-е место.
В конце марта Ангелина прошла три раунда на престижном турнире в Майами. Результат мог быть еще лучше, но в матче против Джессики Пегулы она не могла играть в полную силу из-за плохого самочувствия.
Интересно, что в Индиан-Уэллсе Калинина смогла взять сет у Иги Швентек, а это с недавних пор действительно можно считать достижением.
В Чарльстоне, на первом грунтовом турнире в этом сезоне, Калинина дошла до четвертьфинала, сумев победить Александру Соснович, Елену Рыбакину и Ализе Корне.
Единственный неприятный момент — поражение от Петры Мартич в первом круге турнира в Стамбуле.
Прогноз и ставка
На Стивенс в этом матче можно поставить за 2.42, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.59.
У Стивенс уже давно все зависит от настроения, и, как правило, хороших матчей у нее становится все меньше и меньше. В отличие от Калининой, которая очень сильно прибавила за последний год.
В общем, да, украинка, скорее всего, обыграет экс-третью ракетку мира. Калинина, кстати, лучшего всего играет как раз на грунте.
Ставка — победа Калининой в двух сетах за 2.25.