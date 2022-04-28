Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Соррибес-Тормо — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соррибес-Тормо

У Соррибес-Тормо пока всего лишь три матча на грунте в этом сезоне. На прошлой неделе испанка дошла до четвертьфинала в Стамбуле.

В первом круге Сара выиграла у китаянки Ван Цян, во втором разгромила россиянку Варвару Грачеву, а в четвертьфинале уступила будущей обладательнице титула Анастасии Потаповой.

На остальных турнирах в этом году Соррибес-Тормо тоже ни разу не доходила дальше 1/4 финала. До этой стадии она добралась в Гвадалахаре и Монтеррее.

Павлюченкова

А для Павлюченковой предстоящий матч и вовсе будет первым после Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка пропустила три месяца из-за неприятной травмы колена.

Но для Анастасии в каком-то смысле символично, что возвращение на корт состоится в Мадриде. Год назад именно на этом турнире начался ее неожиданный подъем.

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В прошлом сезоне Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала, а вскоре после этого едва не победила на «Ролан Гаррос». В решающем матче французского мэйджора российская теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Прогноз и ставка

На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.58, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.45.

На самом деле Настю давно тревожило колено. И нет сомнений, что она приняла абсолютно правильное решение сделать паузу, чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы.

С одной стороны, три месяца без соревновательной практики это довольно много, но, с другой, очевидно, что Павлюченко играет лучше Соррибес-Тормо.

Ставка — победа Павлюченковой за 2.45.

Кстати, три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Павлюченковой.