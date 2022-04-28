ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Павлюченкова проиграет в первом матче после травмы?

    Соррибес-Тормо — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Мадриде 28 апреля 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Павлюченкова
    Прогноз и ставки на Соррибес-Тормо — Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Соррибес-Тормо — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соррибес-Тормо

    У Соррибес-Тормо пока всего лишь три матча на грунте в этом сезоне. На прошлой неделе испанка дошла до четвертьфинала в Стамбуле.

    В первом круге Сара выиграла у китаянки Ван Цян, во втором разгромила россиянку Варвару Грачеву, а в четвертьфинале уступила будущей обладательнице титула Анастасии Потаповой.

    На остальных турнирах в этом году Соррибес-Тормо тоже ни разу не доходила дальше 1/4 финала. До этой стадии она добралась в Гвадалахаре и Монтеррее.

    Павлюченкова

    А для Павлюченковой предстоящий матч и вовсе будет первым после Открытого чемпионата Австралии.

    Россиянка пропустила три месяца из-за неприятной травмы колена.

    Но для Анастасии в каком-то смысле символично, что возвращение на корт состоится в Мадриде. Год назад именно на этом турнире начался ее неожиданный подъем.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала, а вскоре после этого едва не победила на «Ролан Гаррос». В решающем матче французского мэйджора российская теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой.

    Прогноз и ставка

    На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.58, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.45.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На самом деле Настю давно тревожило колено. И нет сомнений, что она приняла абсолютно правильное решение сделать паузу, чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы.

    С одной стороны, три месяца без соревновательной практики это довольно много, но, с другой, очевидно, что Павлюченко играет лучше Соррибес-Тормо.

    Ставка — победа Павлюченковой за 2.45.

    Кстати, три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Павлюченковой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Виннипег — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Коло Коло — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмелек — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.30
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соррибес-Тормо — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на теннис. Павлюченкова проиграет в первом матче после травмы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры