Соррибес-Тормо
У Соррибес-Тормо пока всего лишь три матча на грунте в этом сезоне. На прошлой неделе испанка дошла до четвертьфинала в Стамбуле.
В первом круге Сара выиграла у китаянки Ван Цян, во втором разгромила россиянку Варвару Грачеву, а в четвертьфинале уступила будущей обладательнице титула Анастасии Потаповой.
На остальных турнирах в этом году Соррибес-Тормо тоже ни разу не доходила дальше 1/4 финала. До этой стадии она добралась в Гвадалахаре и Монтеррее.
Павлюченкова
А для Павлюченковой предстоящий матч и вовсе будет первым после Открытого чемпионата Австралии.
Россиянка пропустила три месяца из-за неприятной травмы колена.
Но для Анастасии в каком-то смысле символично, что возвращение на корт состоится в Мадриде. Год назад именно на этом турнире начался ее неожиданный подъем.
В прошлом сезоне Павлюченкова дошла в Мадриде до полуфинала, а вскоре после этого едва не победила на «Ролан Гаррос». В решающем матче французского мэйджора российская теннисистка уступила чешке Барборе Крейчиковой.
Прогноз и ставка
На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.58, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.45.
На самом деле Настю давно тревожило колено. И нет сомнений, что она приняла абсолютно правильное решение сделать паузу, чтобы наконец-то избавиться от этой проблемы.
С одной стороны, три месяца без соревновательной практики это довольно много, но, с другой, очевидно, что Павлюченко играет лучше Соррибес-Тормо.
Ставка — победа Павлюченковой за 2.45.
Кстати, три из четырех предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Павлюченковой.