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    Тим выиграет первый матч в сезоне?

    Тим — Миллман. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Белграде 19 апреля 2022 года

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    Австриец Доминик Тим сыграет против австралийца Джона Миллмана в первом круге турнира в Белграде. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:00 мск. Тим — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Тим наконец-то восстановился после сложной травмы запястья, из-за которой не играл с июня прошлого года.

    Австриец в конце марта заявился на «челленджер» в Марбелье. В первом же матче Доминик проиграл аргентинцу Педро Качину.

    Соперник, конечно, был далеко не самый опасный, но физически Тиму пока сложно.

    Вдобавок к этому в начале апреля Тим заразился коронавирусом, из-за чего пропустил «Мастерс» в Монте-Карло.

    Миллман

    Миллман в начале апреля безуспешно пытался попасть в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло. В первом же раунде отбора австралиец проиграл японцу Таро Даниэлю.

    С одной стороны, каких-то серьезных успехов у Джона пока не было, но и провальным этот сезон нельзя назвать.

    Например, в феврале Миллман дошел до полуфинала в Делрей-Бич, а в следующем месяце преодолел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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    Также интересно, что в прошлом году Миллман прошел первый круг на всех грунтовых турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.48, победу Миллмана букмекеры предлагают за 2.73.

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    Разумеется, на грунте Миллман не конкурент для Тима. Другой вопрос, удалось ли австрийцу улучшить физическую форму. И этот момент может стать ключевым.

    Но мы все-таки склоняемся, что австриец выиграет первый матч в сезоне. И сделает это уверенно.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 2.08.

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    Тим — Миллман: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на теннис. Тим выиграет первый матч в сезоне?
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