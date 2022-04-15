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    Сможет ли Хуркач пройти Димитрова?

    Димитров — Хуркач. Прогноз (к. 2.75) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Болгарин Григор Димитров сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 13:30 мск. Димитров — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Димитров второй раз в сезоне смог выиграть три матча подряд. Впервые это случилось в середине марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    После этого Григор неудачно выступил в Майами, но в Монте-Карло он пока играет почти безупречно.

    В третьем круге Димитров одержал победу над одним из фаворитов турнира Каспером Рудом. Причем для победы ему хватило двух сетов. Матч подтвердил, что норвежец находится не в лучшей форме, что хорошо было заметно даже в игре против Хольгера Руне.

    Кроме того, ранее на этой неделе Димитров выиграл у Николоза Басилашвили и Душана Лайовича.

    Хуркач

    Хуркач тем временем впервые в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В отличие от прошлого года, на этот раз поляк отлично начал грунтовую часть сезона.

    И тут важно отметить, что Хуберту в предыдущих раундах удалось пройти соперников, которые, как правило, играют как раз только на этом покрытии.

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    В первом круге Хуркач выиграл у боливийца Уго Дельена, после чего одержал победы над испанцами Педро Мартинесом и Альбертом Рамосом.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 2.30, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.68.

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    В прошлом году Хуберт проиграл Григору в Индиан-Уэллсе. Тогда все решилось только на тай-брейке третьего сета.

    Скорее всего, впереди еще один затяжной матч, только на этот раз Хуркачу будет еще тяжелее. На грунте Димитров все-таки выглядит предпочтительнее.

    Ставка — победа Димитрова + тотал геймов больше 19,5 за 2.75.

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    Димитров — Хуркач: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач пройти Димитрова?
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