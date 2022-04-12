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    Фоньини впервые в карьере обыграет Циципаса?

    Фоньини — Циципас. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Фабио Фоньини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 16:30 мск. Фоньини — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фоньини

    Фоньини стартовал в Монте-Карло с победы над Артуром Риндеркнешем. Непростой матч, но 34-летний итальянец наверняка порадовался, что ему удалось дожать молодого соперника в третьем сете.

    Для Фабио это уже не первый турнир на грунте в этом году. В феврале он заезжал в Буэнос-Айрес, где выиграл один матч, и дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

    При этом на турнире в одном из крупнейших бразильских мегаполисов Фоньини удалось обыграть достаточно серьезных соперников, в том числе испанца Пабло Каррено-Бусту. Остановить Карлоса Алькараса итальянец не смог, но в целом матч против новой испанской звезды нельзя назвать провальным.

    Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

    Циципас

    Циципас тем временем пока не играл на грунте в этом году. В Монте-Карло он начинает сразу со второго раунда.

    Пожалуй, можно сказать, что сезон для Стефаноса пока что складывается не очень удачно. Позади уже три месяца, а он до сих пор не выиграл ни одного титула и только на одном турнире дошел до финала. В Роттердаме Циципас уступил в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

    В марте Циципас очень слабо провел «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге он уступил американцу Дженсону Бруксби.

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    На турнире в Майами Стефанос проиграл в четвертом раунде Карлосу Алькарасу. Несмотря на серьезное сопротивление, грек уступил испанцу в двух партиях.

    Циципас — дейстующий чемпион «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.35.

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    Фоньини ранее никогда не обыгрывал Циципаса. Три предыдущих матча между этими теннисистами завершились победами грека.

    Итальянцу будет сложно прервать эту серию поражений, но есть ощущение, что хотя бы партию в предстоящем матче он заберет. После неприятной травмы локтя Циципас пока не так опасен, как раньше.

    Ставка — Фоньини выиграет хотя бы один сет за 1.92.

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    Фоньини — Циципас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на теннис. Фоньини впервые в карьере обыграет Циципаса?
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