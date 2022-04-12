Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Фабио Фоньини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 16:30 мск. Фоньини — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фоньини

Фоньини стартовал в Монте-Карло с победы над Артуром Риндеркнешем. Непростой матч, но 34-летний итальянец наверняка порадовался, что ему удалось дожать молодого соперника в третьем сете.

Для Фабио это уже не первый турнир на грунте в этом году. В феврале он заезжал в Буэнос-Айрес, где выиграл один матч, и дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро.

При этом на турнире в одном из крупнейших бразильских мегаполисов Фоньини удалось обыграть достаточно серьезных соперников, в том числе испанца Пабло Каррено-Бусту. Остановить Карлоса Алькараса итальянец не смог, но в целом матч против новой испанской звезды нельзя назвать провальным.

Фоньини выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2019 году.

Циципас

Циципас тем временем пока не играл на грунте в этом году. В Монте-Карло он начинает сразу со второго раунда.

Пожалуй, можно сказать, что сезон для Стефаноса пока что складывается не очень удачно. Позади уже три месяца, а он до сих пор не выиграл ни одного титула и только на одном турнире дошел до финала. В Роттердаме Циципас уступил в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

В марте Циципас очень слабо провел «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Уже в третьем круге он уступил американцу Дженсону Бруксби.

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На турнире в Майами Стефанос проиграл в четвертом раунде Карлосу Алькарасу. Несмотря на серьезное сопротивление, грек уступил испанцу в двух партиях.

Циципас — дейстующий чемпион «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

На Фоньини в этом матче можно поставить за 3.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.35.

Фоньини ранее никогда не обыгрывал Циципаса. Три предыдущих матча между этими теннисистами завершились победами грека.

Итальянцу будет сложно прервать эту серию поражений, но есть ощущение, что хотя бы партию в предстоящем матче он заберет. После неприятной травмы локтя Циципас пока не так опасен, как раньше.

Ставка — Фоньини выиграет хотя бы один сет за 1.92.