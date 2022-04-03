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    Алькарас обыграет Руда в финале «Мастерса» в Майами?

    Алькарас — Руд. Прогноз (к. 1.92) и ставки на финал «Мастерса» в Майами 3 апреля 2022 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против норвежца Каспера Руда в финале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 20:00 мск. Алькарас — Руд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 03 Апреля 2022 года
    Carlos Alcaraz
  • Майами. Мужчины
    •  Carlos Alcaraz 20:00 Каспер Рууд (Норвегия) Каспер Рууд (Норвегия)
  • Майами. Мужчины
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    Алькарас

    Алькарас — второй в списке самых молодых финалистов «Мастерса» в Майами. В этом его превосходит только Рафаэль Надаль.

    В полуфинале Карлос выиграл у Хуберта Хуркача. Для победы хватило двух сетов, но это было невероятно сложно — обе партии завершились тай-брейком.

    Поляк, на самом деле, тоже провел невероятный матч, но в ключевые моменты Алькарас сыграл лучше. А после игры Хуберт признал, что «Алькарас нереально играет для своего возраста».

    И Хуркач, безусловно, не единственный, кто восхищается теннисом 18-летнего испанца. Сейчас уже не стоит вопрос о том, как скоро Карлос ворвется в топ-10 — очевидно, что это произойдет в ближайшее время.

    Руд

    Руд тем временем тоже впервые дошел до финала на «Мастерса». И для норвежца максимально неожиданно, что это произошло на харде, а не на его любимом грунте.

    Но дело в том, что за последний год Каспер существенно прибавил в игре в на твердом покрытии.

    В полуфинале Руду, конечно, очень повезло с соперником — аргентинец Франсиско Черундоло до этого турнира провел считанное количество матчей на харде.

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    Но перед этим Руд обыграл Кэмерона Норри и Александра Зверева. Матч против немца так и вовсе можно считать лучшим для него в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.40, победу Руда букмекеры предлагают за 3.46.

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    Год назад Алькарас легко выиграл у Руда на турнире в Марбелье. Норвежец почти без шансов уступил на тот момент 17-летнему испанцу на грунте.

    Оба заметно прибавили с тех пор, но есть подозрение, что норвежец снова не справится с невероятно агрессивным и тактически очень грамотным теннисом соперника.

    Ставка — победа Алькараса в двух сетах за 1.92.

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    Алькарас — Руд: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Руда в финале «Мастерса» в Майами?
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