Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 02:00 мск. Квитова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квитова

У Квитовой получилось непростое начало сезона из-за травмы запястья. В какой-то момент она даже не могла тренироваться.

Поэтому к результатам экс-первой ракетки мира не надо относиться чересчур строго.

Первым более-менее успешным для Петры стал турнир в Дубае, где она дошла до четвертьфинала, в том числе благодаря победе над Ариной Соболенко.

В Дохе и Индиан-Уэллсе Квитова одержала по одной победе. В середине марта она уступила Марии Саккари со счетом 3:6, 0:6.

В Майами Квитовой в начале турнира повезло с сеткой. 32-летняя теннисистка выиграла у Клары Бюрель и Лорен Дэвис.

Кудерметова

Кудерметова тем временем продолжает приближаться к топ-20. После недавних успехов она занимает в ретийнге 23-е место.

В середине месяца Вероника дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. И тут важно отметить, что россиянка выиграла у Наоми Осаки, Мари Боузковой и Маркеты Вондроушовой. Очень солидная серия.

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Кроме того, перед поражение от Аранчи Рус в первом круге турнира в Дохе Кудерметова дошла до финала в Дубае. И опять-таки, среди тех, кто ей проиграл, снова были топовые соперницы — Виктория Азаренко и Гарбин Мугуруса.

Текущий турнир Кудерметова начала с уверенных побед над Дальмой Гальфи и Шелби Роджерс.

Прогноз и ставка

На Квитову в этом матче можно поставить за 2.05, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.84.

В прошлом году Вероника дважды проиграла Петре, но сейчас она, похоже, готова взять реванш. Недавние результаты говорят о том, что российская теннисистка, возможно, даже будет бороться за титул.

Ставка — победа Кудерметовой за 1.84.