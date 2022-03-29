Квитова
У Квитовой получилось непростое начало сезона из-за травмы запястья. В какой-то момент она даже не могла тренироваться.
Поэтому к результатам экс-первой ракетки мира не надо относиться чересчур строго.
Первым более-менее успешным для Петры стал турнир в Дубае, где она дошла до четвертьфинала, в том числе благодаря победе над Ариной Соболенко.
В Дохе и Индиан-Уэллсе Квитова одержала по одной победе. В середине марта она уступила Марии Саккари со счетом 3:6, 0:6.
В Майами Квитовой в начале турнира повезло с сеткой. 32-летняя теннисистка выиграла у Клары Бюрель и Лорен Дэвис.
Кудерметова
Кудерметова тем временем продолжает приближаться к топ-20. После недавних успехов она занимает в ретийнге 23-е место.
В середине месяца Вероника дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. И тут важно отметить, что россиянка выиграла у Наоми Осаки, Мари Боузковой и Маркеты Вондроушовой. Очень солидная серия.
Кроме того, перед поражение от Аранчи Рус в первом круге турнира в Дохе Кудерметова дошла до финала в Дубае. И опять-таки, среди тех, кто ей проиграл, снова были топовые соперницы — Виктория Азаренко и Гарбин Мугуруса.
Текущий турнир Кудерметова начала с уверенных побед над Дальмой Гальфи и Шелби Роджерс.
Прогноз и ставка
На Квитову в этом матче можно поставить за 2.05, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.84.
В прошлом году Вероника дважды проиграла Петре, но сейчас она, похоже, готова взять реванш. Недавние результаты говорят о том, что российская теннисистка, возможно, даже будет бороться за титул.
Ставка — победа Кудерметовой за 1.84.