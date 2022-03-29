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    Кудерметова возьмет реванш у Квитовой?

    Квитова — Кудерметова. Прогноз (к. 1.84) и ставки на турнир в Майами 29 марта 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 02:00 мск. Квитова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 29 Марта 2022 года

    Квитова

    У Квитовой получилось непростое начало сезона из-за травмы запястья. В какой-то момент она даже не могла тренироваться.

    Поэтому к результатам экс-первой ракетки мира не надо относиться чересчур строго.

    Первым более-менее успешным для Петры стал турнир в Дубае, где она дошла до четвертьфинала, в том числе благодаря победе над Ариной Соболенко.

    В Дохе и Индиан-Уэллсе Квитова одержала по одной победе. В середине марта она уступила Марии Саккари со счетом 3:6, 0:6.

    В Майами Квитовой в начале турнира повезло с сеткой. 32-летняя теннисистка выиграла у Клары Бюрель и Лорен Дэвис.

    Кудерметова

    Кудерметова тем временем продолжает приближаться к топ-20. После недавних успехов она занимает в ретийнге 23-е место.

    В середине месяца Вероника дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. И тут важно отметить, что россиянка выиграла у Наоми Осаки, Мари Боузковой и Маркеты Вондроушовой. Очень солидная серия.

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    Кроме того, перед поражение от Аранчи Рус в первом круге турнира в Дохе Кудерметова дошла до финала в Дубае. И опять-таки, среди тех, кто ей проиграл, снова были топовые соперницы — Виктория Азаренко и Гарбин Мугуруса.

    Текущий турнир Кудерметова начала с уверенных побед над Дальмой Гальфи и Шелби Роджерс.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче можно поставить за 2.05, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.84.

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    В прошлом году Вероника дважды проиграла Петре, но сейчас она, похоже, готова взять реванш. Недавние результаты говорят о том, что российская теннисистка, возможно, даже будет бороться за титул.

    Ставка — победа Кудерметовой за 1.84.

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    Квитова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова возьмет реванш у Квитовой?
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