Австралиец Ник Кирьос сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. Кирьос — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос, как и ожидалось, в третьем раунде уверенно выиграл у Фабио Фоньини. У соперника не было даже малейших шансов на успех.

Австралиец снова безупречно подавал и продемонстрировал шикарную игру на задней линии. За весь матч у итальянца не было ни одного брейк-пойнта.

Теперь уже окончательно ясно, что яркая победа над Андреем Рублевым во втором круге не была случайной.

Кирьос пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Синнер

У Синнера тем временем позади два сложнейших матча, которые отняли у него немало как физических, так и моральных сил.

Сначала итальянец одержал победу над Эмилем Руусувуори. В третьем сете Янник с большим трудом переиграл финна на тай-брейке.

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А после этого Синнер выиграл у Пабло Каррено-Бусты. Здесь ему пришлось отыгрываться после поражения в первом сете. Вторая и третья партии тоже получились изнурительными.

В прошлом году Синнер дошел в Майами до финала.

Прогноз и ставка

На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.74.

Австралиец в последнее время играет чересчур уверенно. Его первая подача и удары с задней линии — это топ-уровень.

В общем, Синнера ждет проверка на прочность. И скорее всего, он ее не пройдет.

Ставка — победа Кирьоса в двух сетах за 2.18.