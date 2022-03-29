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    Синнер тоже проиграет Кирьосу?

    Кирьос — Синнер. Прогноз (к. 2.18) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Синнер
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 18:00 мск. Кирьос — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кирьос

    Кирьос, как и ожидалось, в третьем раунде уверенно выиграл у Фабио Фоньини. У соперника не было даже малейших шансов на успех.

    Австралиец снова безупречно подавал и продемонстрировал шикарную игру на задней линии. За весь матч у итальянца не было ни одного брейк-пойнта.

    Теперь уже окончательно ясно, что яркая победа над Андреем Рублевым во втором круге не была случайной.

    Кирьос пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Синнер

    У Синнера тем временем позади два сложнейших матча, которые отняли у него немало как физических, так и моральных сил.

    Сначала итальянец одержал победу над Эмилем Руусувуори. В третьем сете Янник с большим трудом переиграл финна на тай-брейке.

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    А после этого Синнер выиграл у Пабло Каррено-Бусты. Здесь ему пришлось отыгрываться после поражения в первом сете. Вторая и третья партии тоже получились изнурительными.

    В прошлом году Синнер дошел в Майами до финала.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.50, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.74.

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    Австралиец в последнее время играет чересчур уверенно. Его первая подача и удары с задней линии — это топ-уровень.

    В общем, Синнера ждет проверка на прочность. И скорее всего, он ее не пройдет.

    Ставка — победа Кирьоса в двух сетах за 2.18.

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    Кирьос — Синнер: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на теннис. Синнер тоже проиграет Кирьосу?
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