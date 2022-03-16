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    Опелка прервет победную серию Надаля?

    Надаль — Опелка. Прогноз (к. 2.14) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Опелка
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    Победная серия Рафы Надаля составляет уже 18 матчей
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Райли Опелки в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Надаль — Опелка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 16 Марта 2022 года
    Рафаэль Надаль (Испания)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Рафаэль Надаль (Испания) 22:00 Райлли Опелка (США) Райлли Опелка (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Надаль

    Для Надаля турнир начался с неприятного матча против Себастьяна Корды. Испанец был на грани поражения, в третьем сете соперник дважды не смог подать на матч.

    Это был, наверное, худший в этом году матч Рафы, который до сих пор ни разу не проигрывал.

    В третьем раунде Надаль одержал победу над Дэном Эвансом. На этот раз король грунта ошибался гораздо меньше, хотя в начале первого сета все было не так уж и гладко. Но в целом — в разы лучше, чем против Корды.

    Победная серия Надаля составляет уже 18 матчей.

    Опелка

    Опелка тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче Райли спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Музетти. Американец действовал не так мощно, как обычно, но даже этого оказалось достаточно.

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    А вот в следующем матче Опелке пришлось показать весь свой потенциал. Райли одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым. После непростого первого сета, в котором канадец выиграл на тай-брейке, американский гигант идеально провел две следующие партии, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

    В феврале Опелка выиграл турнир в Далласе и дошел до финала в Делрей-Бич.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.22, победу Опелки букмекеры предлагают за 4.75.

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    Опелка, без сомнений, будет стараться делать все, чтобы держать свою подачу, не давать Рафе даже малейших шансов на приеме. И в принципе, американец, учитывая силу его подачи, способен на это.

    Ставка — Опелка выиграет хотя бы один сет за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.75.

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    Надаль — Опелка: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на теннис. Опелка прервет победную серию Надаля?
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