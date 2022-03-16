Испанец Рафаэль Надаль сыграет против американца Райли Опелки в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 16 марта, начало — в 21:00 мск. Надаль — Опелка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Для Надаля турнир начался с неприятного матча против Себастьяна Корды. Испанец был на грани поражения, в третьем сете соперник дважды не смог подать на матч.

Это был, наверное, худший в этом году матч Рафы, который до сих пор ни разу не проигрывал.

В третьем раунде Надаль одержал победу над Дэном Эвансом. На этот раз король грунта ошибался гораздо меньше, хотя в начале первого сета все было не так уж и гладко. Но в целом — в разы лучше, чем против Корды.

Победная серия Надаля составляет уже 18 матчей.

Опелка

Опелка тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче Райли спокойно выиграл у итальянца Лоренцо Музетти. Американец действовал не так мощно, как обычно, но даже этого оказалось достаточно.

Все прогнозы на теннис

А вот в следующем матче Опелке пришлось показать весь свой потенциал. Райли одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым. После непростого первого сета, в котором канадец выиграл на тай-брейке, американский гигант идеально провел две следующие партии, не отдав ни одного гейма на своей подаче.

В феврале Опелка выиграл турнир в Далласе и дошел до финала в Делрей-Бич.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.22, победу Опелки букмекеры предлагают за 4.75.

Опелка, без сомнений, будет стараться делать все, чтобы держать свою подачу, не давать Рафе даже малейших шансов на приеме. И в принципе, американец, учитывая силу его подачи, способен на это.

Ставка — Опелка выиграет хотя бы один сет за 2.14.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.75.