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    Хуркач снова разочарует?

    Джонсон — Хуркач. Прогноз (к. 3.74) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Джонсон — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Стива Джонсона в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Джонсон — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 15 Марта 2022 года
    Стив Джонсон (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Стив Джонсон (США) 22:00 Хуберт Хуркач (Польша) Хуберт Хуркач (Польша)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Джонсон

    Джонсон пока что не проиграл ни одного сета на текущем турнире. В первом раунде американец одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером.

    Дальше была встреча с Асланом Карацевым. Россиянин играл не так уж и плохо, но Джонсон все равно был лучше.

    Это первый случай в сезоне, когда Стив выиграл в рамках турнира больше одного матча.

    Джонсон ни разу в карьере не проходил в Индиан-Уэллсе дальше третьего круга.

    Хуркач

    Хуркач в первом матче выиграл у Оскара Отте. Вопреки ожиданиям, для победы над немецким теннисистом ему понадобилось три сета.

    Хуберт после всех прошлогодних успехов неудачно начал новый сезон. Исключением стал лишь турнир в Дубае, где поляк дошел до полуфинала. В 1/4 финала ему удалось обыграть своего друга Янника Синнера.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии, как и на турнире в Роттердаме, Хуркач выбыл после второго круга.

    В 2019 и 2021 году Хуркач дошел на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Джонсона в этом матче можно поставить за 3.92, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.27.

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    Скорее всего, польский теннисист выйдет в следующий раунд. Но при этом нет уверенности, что ему хватит двух сетов в матче с американцем, который в текущем рейтинге находится за пределами топ-100.

    Ставка — победа Хуркача со счетом 2-1 по сетам за 3.74.

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    Джонсон — Хуркач: прогноз, ставка (3.74), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на теннис. Хуркач снова разочарует?
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