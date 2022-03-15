Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Стива Джонсона в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 15 марта, начало — в 22:00 мск. Джонсон — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джонсон

Джонсон пока что не проиграл ни одного сета на текущем турнире. В первом раунде американец одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером.

Дальше была встреча с Асланом Карацевым. Россиянин играл не так уж и плохо, но Джонсон все равно был лучше.

Это первый случай в сезоне, когда Стив выиграл в рамках турнира больше одного матча.

Джонсон ни разу в карьере не проходил в Индиан-Уэллсе дальше третьего круга.

Хуркач

Хуркач в первом матче выиграл у Оскара Отте. Вопреки ожиданиям, для победы над немецким теннисистом ему понадобилось три сета.

Хуберт после всех прошлогодних успехов неудачно начал новый сезон. Исключением стал лишь турнир в Дубае, где поляк дошел до полуфинала. В 1/4 финала ему удалось обыграть своего друга Янника Синнера.

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На Открытом чемпионате Австралии, как и на турнире в Роттердаме, Хуркач выбыл после второго круга.

В 2019 и 2021 году Хуркач дошел на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Джонсона в этом матче можно поставить за 3.92, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.27.

Скорее всего, польский теннисист выйдет в следующий раунд. Но при этом нет уверенности, что ему хватит двух сетов в матче с американцем, который в текущем рейтинге находится за пределами топ-100.

Ставка — победа Хуркача со счетом 2-1 по сетам за 3.74.