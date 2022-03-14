Испанец Рафаэль Надаль сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:00 мск. Надаль — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Вопреки ожиданиям, старт турнира получился для Надаля невероятно сложным. Испанец с огромным трудом выиграл у Себастьяна Корды.

А самое интересное, что в третьем сете молодой американец был в шаге от победы. Рафа проигрывал 2:5, но каким-то чудом смог совершить камбэк, отыграв два брейка по ходу решающей партии.

Позже Надаль признался, что это был, наверное, его худший матч в сезоне. И с этим нельзя не согласиться. Но с другой стороны, Корда подтвердил, что его не зря называют одним из самых талантливых игроков тура.

Победная серия Надаля составляет уже 17 матчей.

Эванс

Для Эванса, который тоже попал в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда, первый матч в Индиан-Уэллсе был больше похож на тренировку.

Дэн разгромил аргентинца Федерико Корию со счетом 6:2, 6:0. Тут, как говорится, без комментариев.

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В феврале, между тем, британский теннисист провалил турниры в Дохе и Дубае. И если в столице Катара Дэн выиграл хотя бы один матч, то в ОАЭ вылетел после стартового раунда, уступив Андрею Рублеву.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить за 1.14, победу Эванса букмекеры предлагают за 6.10.

В принципе, у Эванса иногда получается доставлять проблемы соперникам из первой десятки, но в данном случае есть подозрение, что Надаль после непростого матча с Кордой будет максимально сконцентрирован. А против такого Рафы всегда сложно играть.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-5,0) за 1.82.